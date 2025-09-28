Kibervédelem, áldozatsegítés, drogprevenció – izgalmas verseny a Jászságban – galériával videóval

A RedPA jegyében szervezték meg szeptember 24-én VIII. Jászsági Bűnmegelőzési és Drogprevenciós Versenyt, melynek helyszínéül ezúttal a jászberényi Terplán Zénó Kolping Technikum, Gimnázium és Szakképző Iskola adott otthont.

Az elméleti és a gyakorlati feladatokat is meg kellett oldaniuk a bűnmegelőzés és drogprevenciós versenyen résztvevő diákoknak

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Verseny a prevenció jegyében

A Jászság 9 középiskolája, csapatonként 3 fővel képviseltette magát a megmérettetésen, ahol 9 állomáson keresztül adtak számot tudásukról.

A szervezők és az együttműködők igyekeztek a lehető legizgalmasabb feladatsorokat összeállítani, így a drogprevenciós ismeretek mellett, kibervédelmi, tűzvédelmi, áldozatvédelmi ismeretek is szerepet kaptak. A versenyen természetesen a prevención volt a hangsúly, ennek tudatában a szervezők felhívták a diákok figyelmét a szerhasználat veszélyeire, a függőség okozta következményekre, a társas kapcsolatok, valamint az áldozatsegítés és kortárssegítés fontosságára.

Eredmények:

I. helyezett: Lehel Vezér Gimnázium csapata (Jászberény)

II. helyezett: Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium csapata (Jászberény),

III. helyzett: Deák Ferenc Gimnázium csapata (Jászárokszállás)

A rendezvény a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Polgárőr Szövetség, a Jászberényi Rendőrkapitányság, az Áldozatsegítő Központ, a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága vármegyei Közösségi Foglalkoztatója, valamint a Jászsági Kábítószerügyi Egyeztető Fórum támogatásával valósult meg.