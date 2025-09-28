2 órája
Kibervédelem, áldozatsegítés, drogprevenció – izgalmas verseny a Jászságban – galériával videóval
Nyolcadik alkalommal mérhették össze tudásukat a Jászság középiskolásai, a bűnmegelőzés és drogprevenció jegyében megrendezett, Jászsági Bűnmegelőzési és Drogprevenciós Versenyen. A diákok több állomáson keresztül bizonyíthatták elméleti és gyakorlati felkészültségüket.
A RedPA jegyében szervezték meg szeptember 24-én VIII. Jászsági Bűnmegelőzési és Drogprevenciós Versenyt, melynek helyszínéül ezúttal a jászberényi Terplán Zénó Kolping Technikum, Gimnázium és Szakképző Iskola adott otthont.
Verseny a prevenció jegyében
A Jászság 9 középiskolája, csapatonként 3 fővel képviseltette magát a megmérettetésen, ahol 9 állomáson keresztül adtak számot tudásukról.
A szervezők és az együttműködők igyekeztek a lehető legizgalmasabb feladatsorokat összeállítani, így a drogprevenciós ismeretek mellett, kibervédelmi, tűzvédelmi, áldozatvédelmi ismeretek is szerepet kaptak. A versenyen természetesen a prevención volt a hangsúly, ennek tudatában a szervezők felhívták a diákok figyelmét a szerhasználat veszélyeire, a függőség okozta következményekre, a társas kapcsolatok, valamint az áldozatsegítés és kortárssegítés fontosságára.
Eredmények:
- I. helyezett: Lehel Vezér Gimnázium csapata (Jászberény)
- II. helyezett: Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium csapata (Jászberény),
- III. helyzett: Deák Ferenc Gimnázium csapata (Jászárokszállás)
A rendezvény a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Polgárőr Szövetség, a Jászberényi Rendőrkapitányság, az Áldozatsegítő Központ, a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága vármegyei Közösségi Foglalkoztatója, valamint a Jászsági Kábítószerügyi Egyeztető Fórum támogatásával valósult meg.
