Több helyszínre is kivonultak

1 órája

Rendőrautók és egyenruhások mindenhol: hatalmas rendőrségi akció kezdődött a városban – videóval

Címkék#akció#rendőrautó#őrizet

Óriási rendőrségi akcióról szólnak a hírek Abonyban. Kiderült, a DELTA program akciója zajlott a városban szeptemberben. A hatóságok a település több helyszínére egyidejűleg vonultak ki.

Szoljon.hu

Abony hivatalos oldalának tájékoztatása szerint a Ceglédi Rendőrkapitányság egyenruhásai szeptember 10-én csaptak le a városban, a DELTA program keretein belül. A hatósági akció során 6 személyt állítottak elő.

DELTA program Abonyban
DELTA program Abonyban: egy férfit őrizetbe vettek a hatóságok
Fotó: Fehér Gábor / Forrás: Illusztráció

DELTA program Abonyban: egyszerre csaptak le a rendőrök több helyszínen

A település hivatalos oldalán még szeptember tizedikén közölték a lakossággal, hogy nem hivatalos információk szerint a hajnali órákban, 10 rendőrautó bevonásával dolgoztak egyenruhások a városban. Az előzetes híradás beigazolódott, ugyanis kiderült, hogy ceglédi rendőrök csaptak le öt helyszínen is azért, hogy felszámolják az illegális kábítószer-terjesztést. Az akció során készpénzt, elektronikai eszközöket és lőfegyvereket foglaltak le a szakemberek.

Az egyik helyszínen 9,3 gramm kábítószergyanús anyagot találtak a rendőrök, mely azonosítására szakértőt vontak be a hatóságok. Az akció végére a rendőrök hat személyt állítottak elő, akik közül egy férfit vettek őrizetbe. Ellene a Ceglédi Rendőrkapitányság  kábítószer-kereskedelem miatt folytat eljárást.

 

