Rögtön tudták a karcagi rendőrök, hogy valami nincs rendben, amikor bepillantottak az autóba

Szeptember 1-jén éjjel állítottak meg egy autót a karcagi rendőrök, akik már első ránézésre látták, hogy valami nincs rendben a 46 éves karcagi nővel, aki az autót vezette, és annak 28 éves tiszaigari és 37 éves karcagi utasával. Megérzésük nem is csalt, hamar kiderült, mit is rejtegetnek, így sikeres akciót hajtottak végre a DELTA Program keretében.

Nem csak kábítószer gyanús anyagot, de több százezer forintot találtak az egyik utasnál, akit a DELTA Program keretében előállítottak a rendőrök

Forrás: Police.hu

Hasitasi némi hasissal – a DELTA Program keretében fogtál el a gyanúsítottakat

A rendőrség által közzétett közleményből kiderült, hogy az ellenőrzés során mindhárman zavartan viselkedtek. A rendőrök ruházatátvizsgáláskor a tiszaigari férfi oldaltáskájában alufóliába csomagolt, fehér színű kábítószergyanús port találtak, illetve a karcagi férfitól 652.240 forintot foglaltak le.

Az akció azonban itt nem ért véget, a DELTA Program keretében a rendőrök még az éjszaka folyamán – a három személyen kívül – további négy embert állítottak elő, akik mindegyike pozitív drogtesztet produkált – számolt be róla a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Őrizetbe vettek a két gyanúsítottakat

A gépkocsiban utazó 37 éves férfit és a később előállított 36 éves feleségét kábítószer-kereskedelem megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe is vették a karcagi bűnügyi nyomozók.

A bíróság a férfi letartóztatását elrendelte, míg a nő bűnügyi felügyelet hatálya alá került. A sofőr ellen járművezetés bódult állapotban vétség miatt nyomoz a Karcagi Rendőrkapitányság, de ő szabadlábon védekezhet. Az eljárással érintettekkel kapcsolatban az igazságügyi toxikológiai és vegyész szakértői vizsgálat eredményének függvényében járnak el a későbbiekben.