Hosszú ideje mérgezték már a környéket, lecsaptak rájuk a rendőrök

Szeptember 24-én egy újszászi és egy tápiógyörgyei férfit állítottak elő a bűnügyesek. Megalapozott gyanújuk szerint a két férfi – hosszú időn keresztül – kábítószert árult Újszászon – tájékoztatta hírportálunkat a Szolnoki Rendőrkapitányság.

Kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetése miatt rendelt el nyomozás a rendőrség egy újszászi férfi és annak társa ellen

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A közlemény szerint a rendőrök kábítószer-kereskedelem bűntett miatt nyomoznak, mely során mobiltelefonokat, kábítószergyanús kristályos anyagot továbbá a kiporciózáshoz használt mérleget foglaltak le. A DELTA Program keretében a 32 és 41 éves dílereket gyanúsítottként kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat.