Digitális Hőség

Különleges sátrat húztak fel a rendőrök a szolnoki Hild térre

Címkék#Szolnok Napja#rendőrség#prevenciós program

Nem csak játék és szórakozás volt a hétvégén megrendezett Szolnok Napja. A rendőrség valódi veszélyekre is felhívta a gyerekek figyelmét.

Szoljon.hu

A Szolnok Napja rendezvénysorozaton tartott prevenciós programot a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A Digitális HŐSség elnevezésű projekt fókuszában a kibervédelem állt – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A rendőrök a hasznos tanácsok és felhívások mellett interaktív játékokkal, és nem utolsó sorban rengeteg ajándékkal látták el az érdeklődőket
Forrás:  Police.hu

Mint már olyan sokszor, most is az online csalások megelőzésére, az elkövetők módszereire, valamint, az áldozattá válás elkerülésére kívánták felhívni az érdeklődők figyelmét a szakemberek. 

A bűnmegelőzési sátornál sokan megfordultak, a rendőrség tájékoztatása szerint voltak, akik a szóróanyagok iránt érdeklődtek és voltak, akik konkrét kérdéseket intéztek a megelőzési szakemberekhez. De nagy sikere volt az online világ csapdáit bemutató cyber escape szabadulósátornak is, ahol családok, barátok tették próbára tudásukat a digitális világ veszélyeivel szemben.

 

