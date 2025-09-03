1 órája
Különleges sátrat húztak fel a rendőrök a szolnoki Hild térre
Nem csak játék és szórakozás volt a hétvégén megrendezett Szolnok Napja. A rendőrség valódi veszélyekre is felhívta a gyerekek figyelmét.
A Szolnok Napja rendezvénysorozaton tartott prevenciós programot a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A Digitális HŐSség elnevezésű projekt fókuszában a kibervédelem állt – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Mint már olyan sokszor, most is az online csalások megelőzésére, az elkövetők módszereire, valamint, az áldozattá válás elkerülésére kívánták felhívni az érdeklődők figyelmét a szakemberek.
A bűnmegelőzési sátornál sokan megfordultak, a rendőrség tájékoztatása szerint voltak, akik a szóróanyagok iránt érdeklődtek és voltak, akik konkrét kérdéseket intéztek a megelőzési szakemberekhez. De nagy sikere volt az online világ csapdáit bemutató cyber escape szabadulósátornak is, ahol családok, barátok tették próbára tudásukat a digitális világ veszélyeivel szemben.
Óriási lyukra lettek figyelmesek az egyik szolnoki utcában, azonnali lezárásról döntöttek
Rendőrkézen a miskei gyerekgyilkos! A kommandósok összehangolt akcióval lecsaptak a bujkáló férfira