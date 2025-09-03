szeptember 3., szerda

Hilda névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Razzia

5 órája

Betelt a pohár, egyenruhások érkeztek a város problémás körzetébe, senki sem úszta meg az ellenőrzést

Címkék#ebrendész#mikrochip#szakember#razzia

Betelt a pohár, fontos lépést tettek Cegléden, az Öregszőlőben. Az ebrazzia a sokakat megfélemlítő kóbor kutyák miatt vált elkerülhetetlenné, az átfogó ellenőrzést a körzet önkormányzati képviselője, dr. Ferenczi Norbert kezdeményezte. Hírportálunk azt is megtudta, mit találtak a helyszínen.

Nyitrai Fanni

A Ceglédi Városi Televízió híradása alapján az önkormányzati képviselő korábban már a közösségi médiában is próbálta felhívni a kutyatulajdonosok figyelmét arra, hogy állataikat a szabályoknak megfelelően tartsák. Mivel ez nem bizonyult eredményesnek, és a probléma továbbra is fennállt, elkerülhetetlenné vált egy átfogó ebrazzia az Öregszőlőben. 

ebrazzia zajlott Cegléden
Az ebrazzia során több szempontot is mérlegeltek a hatóságok
Fotó: Szokolai Attila / Forrás: Cegléd Város Hivatalos Oldala

Ebrazzia Cegléden: több hatóság is dolgozott a helyszínen

A ceglédi városrészben az ebrendész mellett közterület-felügyelők, mezőőrök, az önkormányzat munkatársai, állategészségügyi szakemberek és rendőrök is részt vettek. A kóborló kutyák több helybéliben is félelmet keltettek, így a hétfő délelőtti fellépés különösen fontos volt, hiszen a korábbi felszólítás nem vezetett eredményhez. Az akció során a szakemberek ellenőrizték többek között azt is, hogy a négylábúak rendelkeznek-e chippel és oltással, továbbá a tartási körülményeket is vizsgálták.

a megfelelő tartási körülmények mellet chipet és oltást is ellenőriztek
Azt is vizsgálták, hogy az ebek rendelkeznek-e chippel
Fotó: Szokolai Attila / Forrás: Cegléd Város Hivatalos Oldala

Senki sem bújhat ki az ellenőrzés alól

Bár egyes lakosok nem tartózkodtak otthon, a helyszínen dolgozó hatósági szakemberek értesítőt hagytak számukra. Akiknél szabályszegést állapítottak meg, azokat első körben figyelmeztették a hiányosságok pótlására. Ezek megvalósulását néhány héten belül egy utóellenőrzés során fogják vizsgálni.

felszólították a szabályokat megszegő ceglédieket
A szabálytalan kutyatartókat felszólították a hiányosságok pótlására
Fotó: Szokolai Attila / Forrás: Cegléd Város Hivatalos Oldala

Megtudtuk azt is, hogy amennyiben a begyűjtött kóbor kutya gazdája azonosítható, ellene eljárást indítanak az illetékes hatósági szervek. A cél az, hogy az ebeket megfelelő körülmények között tartsák a tulajdonosok, és hogy a csellengő állatok ne okozzanak félelmet a környéken élőkben. 

– Ennek szívből örülök! Nagy köszönet dr. Ferenczi Norbertnek, és azoknak, akik részt vettek benne. Remélem, mihamarabb folytatódik a város benti és kinti területein is – fejezte ki köszönetét egy helybéli.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu