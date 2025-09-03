Betelt a pohár, egyenruhások érkeztek a város problémás körzetébe, senki sem úszta meg az ellenőrzést

A Ceglédi Városi Televízió híradása alapján az önkormányzati képviselő korábban már a közösségi médiában is próbálta felhívni a kutyatulajdonosok figyelmét arra, hogy állataikat a szabályoknak megfelelően tartsák. Mivel ez nem bizonyult eredményesnek, és a probléma továbbra is fennállt, elkerülhetetlenné vált egy átfogó ebrazzia az Öregszőlőben.

Az ebrazzia során több szempontot is mérlegeltek a hatóságok

Fotó: Szokolai Attila / Forrás: Cegléd Város Hivatalos Oldala

Ebrazzia Cegléden: több hatóság is dolgozott a helyszínen

A ceglédi városrészben az ebrendész mellett közterület-felügyelők, mezőőrök, az önkormányzat munkatársai, állategészségügyi szakemberek és rendőrök is részt vettek. A kóborló kutyák több helybéliben is félelmet keltettek, így a hétfő délelőtti fellépés különösen fontos volt, hiszen a korábbi felszólítás nem vezetett eredményhez. Az akció során a szakemberek ellenőrizték többek között azt is, hogy a négylábúak rendelkeznek-e chippel és oltással, továbbá a tartási körülményeket is vizsgálták.

Azt is vizsgálták, hogy az ebek rendelkeznek-e chippel

Fotó: Szokolai Attila / Forrás: Cegléd Város Hivatalos Oldala

Senki sem bújhat ki az ellenőrzés alól

Bár egyes lakosok nem tartózkodtak otthon, a helyszínen dolgozó hatósági szakemberek értesítőt hagytak számukra. Akiknél szabályszegést állapítottak meg, azokat első körben figyelmeztették a hiányosságok pótlására. Ezek megvalósulását néhány héten belül egy utóellenőrzés során fogják vizsgálni.

A szabálytalan kutyatartókat felszólították a hiányosságok pótlására

Fotó: Szokolai Attila / Forrás: Cegléd Város Hivatalos Oldala

Megtudtuk azt is, hogy amennyiben a begyűjtött kóbor kutya gazdája azonosítható, ellene eljárást indítanak az illetékes hatósági szervek. A cél az, hogy az ebeket megfelelő körülmények között tartsák a tulajdonosok, és hogy a csellengő állatok ne okozzanak félelmet a környéken élőkben.

– Ennek szívből örülök! Nagy köszönet dr. Ferenczi Norbertnek, és azoknak, akik részt vettek benne. Remélem, mihamarabb folytatódik a város benti és kinti területein is – fejezte ki köszönetét egy helybéli.