Kitiltják a rollereket az épületekből? Pusztító tüzet tud okozni a járgányok akkumulátora

Az egyre növekvő számú, személyi sérüléssel járó balesetek mellett világszerte szaporodnak azok az esetek is, amikor az elektromos roller akkumulátora okoz tüzet. Emiatt a járművek tűzbiztonsági szempontból kockázatosnak számítanak és akár egyes irodaházakból, épületekből is kitilthatják azokat. A tapasztalatok szerint körültekintéssel és az előírások következetes betartásával megelőzhető lenne a baj.

Íme az eredménye annak, amikor az elektromos roller akkumulátora okoz tüzet. Ez esetben szerencsére csak a jármű lett totálkáros

Amikor az elektromos roller akkumulátora okoz tüzet – így látja a tűzoltó

A probléma kapcsán megkerestük a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivőjét, hogy tisztább képet kapjunk arról, mi okozza, hogyan lehet megelőzni, eloltani és egyáltalán, mennyire jellemző Szolnokon az elektromos rollerek aksi-tüze.

Németh Ádám kérdésünkre válaszolva elmondta: a jelenség a lítium-ion akkumulátorok számlájára írható. Ezek az aksik ráadásul rendkívül intenzíven, és igen hosszú ideig képesek égni.

Az akkumulátortüzek egyik leggyakoribb kiváltó oka a túlmelegedés: egy akkupakk 60-70 Celsius-fokos hőmérséklet felett már veszélyessé válhat. Ilyenkor az akkumulátor belsejében lévő elektrolit párolgásnak indul, megnő a belső nyomás, amely miatt tűz vagy robbanás is bekövetkezhet. Többcellás akkumulátor esetén a lángok a többi cellára is átterjedhetnek, fokozva a kár mértékét.

A megelőzés – mint a baleseteknél általában – itt is az eszközt használó embereken múlik. Mint azt Németh Ádám elmondta, az alábbi intézkedésekkel jelentősen csökkenthetjük a baj keletkezését:

az e-rollereket jól szellőző, hűvös helyen töltsük és tároljuk,

ne hagyjuk a töltőn egész éjszaka az eszközt, hanem csatlakoztassuk le a hálózatról, miután teljesen feltöltődött,

csak a gyári töltőjét használjuk, másikkal ne próbálkozzunk,

figyeljük az esetleges meghibásodásra utaló jeleket: ha az akkumulátor burkolata felpúposodott, esetleg működés közben nagyon felmelegszik, akkor annak működése nem biztonságos, cseréljük ki,

ha megsérül az akkumulátor – például egy baleset vagy egy esés után –, akkor intézkedjünk egy új darab beszerzéséről, mert a használata onnantól fogva rendkívül kockázatos,

akkumulátort – és természetesen elektromos rollert is – csak szakboltból vásároljunk, mert az ilyen helyen biztosak lehetünk abban, hogy ellenőrzött forrásból származó, jó minőségű eszközöket kapunk.

Mit tegyünk, ha kigyullad az elektromos roller akkumulátora?

Mint megtudtuk, az elektromos tűz minden esetben nagyobb kihívást jelent, mert nehezebb eloltani – de nem lehetetlen!

Az egyetlen hatékony megoldás, ha az akkumulátor belsejét elárasztjuk vízzel mert a lángokat hiába tudjuk elfojtani, a lejátszódó kémiai reakciók miatt a hőfejlődés nem áll le, és a tűz visszagyulladhat.

Jó hír azonban, hogy az elmúlt két évben nem kellett égő elektromos rollerhez vonulni a tűzoltóknak vármegyénkben. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a baj nem történhet meg, hiszen valószínűleg az a fővárosi cég sem számított rá, amelynek augusztus végén majd 60 darab elektromos rollere égett le. Az információk szerint ott is egyetlen aksi kapott lángra, ami hamar átterjedt az összes többire. Csak a szerencsén múlott, hogy végül senki sem sérült meg.