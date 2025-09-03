3 órája
Sokkoló statisztika látott napvilágot, ennyi baleset köthető idén már az elektromos rolleresekhez
Megdöbbentő statisztikát közölt a rendőrség nemrég. Csak a tavalyi évben több száz, személyi sérüléssel is járó közlekedési balesetet okoztak az elektromos rollerek használói.
Az e-rollerek egyre népszerűbbek a városi közlekedésben, népszerűségük azonban túl hirtelen nőtt meg az utóbbi időben, és az elmúlt évben számos közlekedési baleset okozója is volt olyan személy, aki ennek használója volt – írta a Zsaru Magazin. Ennek okán formálják újra a KRESZ szabályait, rendőrség különféle kampányokat tart, ahol igyekszik felhívni az elektromos rollerrel közlekedők figyelmét a veszélyekre, miközben részt vesz a jogalkotás előkészítésében is.
Az elmúlt év elektromos roller baleseti statisztikája
A Zsaru Magazin által közölt adatok szerint, 2024-ben 367 közúti balesetet regisztráltak rolleresekkel kapcsolatban, idén az első öt hónapban pedig már 176-ot. A közúti balesetek 3-4 százalékát e-rollerek okozzák vagy szenvedik el Magyarországon.
Hírportálunkon mi is írtunk már erről korábban, több e-rolleres baleset is történt a Jászkunságban. Az egyik a nagy port kavaró Szapáry úton történt baleset, melyhez mentőhelikopter is érkezett.
A rendőrség hozzáteszi: az elektromos roller nem önmagában veszélyes, hanem a használat módja, a környezet és a felhasználói felelőtlenség teszi azzá. Ebből kifolyólag több tanáccsal is ellátta a lakosságot.
Hogyan használjuk megfelelően az e-rollert?
- Első és legfontosabb, hogy használatának idején fontos, ha előrelátó az ember és maximális figyelmet fordít a közlekedésre. Mindig számítani kell arra, hogy más közlekedők nem feltétlenül látják vagy számítanak arra, hogy egy elektromos rolleres érkezik. Folyamatosan figyelni kell a forgalmat, és fontos, hogy a telefon vagy a fülhallgató ne vonja el a figyelmet.
- Tartani kell a megfelelő sebességet! Hiába gyors és kényelmes a roller, a túl nagy sebesség veszélyes lehet. A városi közlekedésben inkább óvatosan, az adott helyzethez alkalmazkodva kell haladni!
- Légy látható! Esti vagy rossz látási viszonyok között tanácsos valamilyen világítást és/vagy fényvisszaverő elemet használni!
- Alkohol vagy más tudatmódosító szer hatása alatt tilos az e-roller használata! Ahogy a rendőrség is mondja: a józan döntések életeket menthetnek, a bizonytalan mozdulatok viszont komoly bajt okozhatnak.
- A kátyúk, csúszós útszakaszok vagy hirtelen útszéli akadályok könnyen balesetet okozhatnak, így figyelni kell az útviszonyokra. Jobb elkerülni ezeket vagy csökkenteni a sebességet.
- Fontos, hogy mindig két kézzel fogjuk a kormányt.
- Gyalogosok között lassítsunk, előzésnél jelezzünk, és ha kell, használjuk a csengőt vagy szóban is figyelmeztessük a közlekedés többi résztvevőjét.
- Tanácsos előre megtervezni az útvonalat, olyat keresve, ahol kevesebb az autó, és a rollerezés kényelmesebb. A kisebb forgalmú utcák vagy kerékpársávok biztonságosabbak lehetnek – hívta fel a figyelmet a rendőrség.
Itt van az igazság a város legtitokzatosabb házáról, amiben állítólag már többen is meghaltak
Teljes erőből elgázolta ismerősét, majd nyoma veszett a kunszentmártoni férfinak