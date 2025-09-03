Sokkoló statisztika látott napvilágot, ennyi baleset köthető idén már az elektromos rolleresekhez

Az e-rollerek egyre népszerűbbek a városi közlekedésben, népszerűségük azonban túl hirtelen nőtt meg az utóbbi időben, és az elmúlt évben számos közlekedési baleset okozója is volt olyan személy, aki ennek használója volt – írta a Zsaru Magazin. Ennek okán formálják újra a KRESZ szabályait, rendőrség különféle kampányokat tart, ahol igyekszik felhívni az elektromos rollerrel közlekedők figyelmét a veszélyekre, miközben részt vesz a jogalkotás előkészítésében is.

Az elektromos rollerekre vonatkozó szabályok szigorítása már a küszöbön áll

Forrás: Illusztráció / Fotó: Molnár Nándor

Az elmúlt év elektromos roller baleseti statisztikája

A Zsaru Magazin által közölt adatok szerint, 2024-ben 367 közúti balesetet regisztráltak rolleresekkel kapcsolatban, idén az első öt hónapban pedig már 176-ot. A közúti balesetek 3-4 százalékát e-rollerek okozzák vagy szenvedik el Magyarországon.

Hírportálunkon mi is írtunk már erről korábban, több e-rolleres baleset is történt a Jászkunságban. Az egyik a nagy port kavaró Szapáry úton történt baleset, melyhez mentőhelikopter is érkezett.

A rendőrség hozzáteszi: az elektromos roller nem önmagában veszélyes, hanem a használat módja, a környezet és a felhasználói felelőtlenség teszi azzá. Ebből kifolyólag több tanáccsal is ellátta a lakosságot.

Hogyan használjuk megfelelően az e-rollert?