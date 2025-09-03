szeptember 3., szerda

Sokkoló statisztika látott napvilágot, ennyi baleset köthető idén már az elektromos rolleresekhez

Megdöbbentő statisztikát közölt a rendőrség nemrég. Csak a tavalyi évben több száz, személyi sérüléssel is járó közlekedési balesetet okoztak az elektromos rollerek használói.

Dobos Zsófia Tünde

Az e-rollerek egyre népszerűbbek a városi közlekedésben, népszerűségük azonban túl hirtelen nőtt meg az utóbbi időben, és az elmúlt évben számos közlekedési baleset okozója is volt olyan személy, aki ennek használója volt – írta a Zsaru Magazin. Ennek okán formálják újra a KRESZ szabályait, rendőrség különféle kampányokat tart, ahol igyekszik felhívni az elektromos rollerrel közlekedők figyelmét a veszélyekre, miközben részt vesz a jogalkotás előkészítésében is.

Több balesetet is okoztak már az elektromos rollerelesek az idei évben is.
Az elektromos rollerekre vonatkozó szabályok szigorítása már a küszöbön áll
Forrás: Illusztráció / Fotó: Molnár Nándor

Az elmúlt év elektromos roller baleseti statisztikája

A Zsaru Magazin által közölt adatok szerint, 2024-ben 367 közúti balesetet regisztráltak rolleresekkel kapcsolatban, idén az első öt hónapban pedig már 176-ot. A közúti balesetek 3-4 százalékát e-rollerek okozzák vagy szenvedik el Magyarországon.

Hírportálunkon mi is írtunk már erről korábban, több e-rolleres baleset is történt a Jászkunságban. Az egyik a nagy port kavaró Szapáry úton történt baleset, melyhez mentőhelikopter is érkezett.

A rendőrség hozzáteszi: az elektromos roller nem önmagában veszélyes, hanem a használat módja, a környezet és a felhasználói felelőtlenség teszi azzá. Ebből kifolyólag több tanáccsal is ellátta a lakosságot.

Hogyan használjuk megfelelően az e-rollert?

  • Első és legfontosabb, hogy használatának idején fontos, ha előrelátó az ember és maximális figyelmet fordít a közlekedésre. Mindig számítani kell arra, hogy más közlekedők nem feltétlenül látják vagy számítanak arra, hogy egy elektromos rolleres érkezik. Folyamatosan figyelni kell a forgalmat, és fontos, hogy a telefon vagy a fülhallgató ne vonja el a figyelmet. 
  • Tartani kell a megfelelő sebességet! Hiába gyors és kényelmes a roller, a túl nagy sebesség veszélyes lehet. A városi közlekedésben inkább óvatosan, az adott helyzethez alkalmazkodva kell haladni!
  • Légy látható! Esti vagy rossz látási viszonyok között tanácsos valamilyen világítást és/vagy fényvisszaverő elemet használni!
  • Alkohol vagy más tudatmódosító szer hatása alatt tilos az e-roller használata! Ahogy a rendőrség is mondja: a józan döntések életeket menthetnek, a bizonytalan mozdulatok viszont komoly bajt okozhatnak.
  • A kátyúk, csúszós útszakaszok vagy hirtelen útszéli akadályok könnyen balesetet okozhatnak, így figyelni kell az útviszonyokra. Jobb elkerülni ezeket vagy csökkenteni a sebességet.
  • Fontos, hogy mindig két kézzel fogjuk a kormányt.
  • Gyalogosok között lassítsunk, előzésnél jelezzünk, és ha kell, használjuk a csengőt vagy szóban is figyelmeztessük a közlekedés többi résztvevőjét.
  • Tanácsos előre megtervezni az útvonalat, olyat keresve, ahol kevesebb az autó, és a rollerezés kényelmesebb. A kisebb forgalmú utcák vagy kerékpársávok biztonságosabbak lehetnek – hívta fel a figyelmet a rendőrség.

 

