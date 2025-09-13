szeptember 13., szombat

Vita hevében történt

1 órája

Szörnyű támadás Kenderesen, életveszélyesen megsérült egy édesapa

Döbbenetes erőszak Kenderesen: egy 25 éves férfi szerszámnyéllel ütött fejbe egy édesapát, aki lányát akarta megvédeni. A brutális támadás életveszélyes fejsérülést okozott.

Szoljon.hu

Az ügyészség indítványa szerint 2025. szeptember 6-án délelőtt egy 13 éves lány édesapja felkeresett egy kenderesi férfit – a későbbi tettest – mert úgy tudta, hogy az kapcsolatot létesített a lányával. A vita hevében a 25 éves gyanúsított bement a házába, majd egy szerszámnyéllel tért vissza, és egyszer fejbe ütötte az apát, amivel életveszélyes fejsérülést okozott.

életveszélyes fejsérülés
A vita hevében életveszélyes fejsérülést okozott a többszörösen visszaeső férfi
Fotó: Illusztáció / Shutterstock

Az ütés után a sértett csak a fia segítségével tudta elhagyni a helyszínt.

A bántalmazás következtében a sértett koponyaboltozata eltört, valamint vérzéses traumás sérülést szenvedett, amely súlyos, életveszélyt okozó állapotot okozott.

Ezen a helyszínen történt a bántalmazás
Forrás: Magyarország Ügyészsége

Letartóztatást „ért” az életveszélyes fejsérülés okozása

A főügyészség azért indítványozta a többszörösen visszaeső férfi letartóztatását, mert a várhatóan kiszabható súlyos büntetés miatt fennáll annak a kockázata, hogy megszökik vagy elrejtőzik, továbbá mivel jelenleg is több büntetőeljárás folyik ellene, a bűnismétlés lehetősége is fent áll.

A gyanúsított és védője fellebbezett a döntés ellen.

 

