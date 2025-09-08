A rendőrök csak egy rutinellenőrzésre számítottak, aztán jött a meglepetés

Egy tiszavárkonyi motorost ellenőriztek a rendőrök, aki Szolnok belterületén közlekedett szeptember 5-én este. A rendőrök megállapították, hogy a 23 éves férfi úgy pattant nyeregbe, hogy a Nagykőrösi Járásbíróság korábban eltiltotta a járművezetéstől.

Forrás: Illusztráció/Shutterstock

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint jogsértőt előállították a Szolnoki Rendőrkapitányságra, és eltiltás alatti járművezetés miatt kihallgatták.