Nem várt fordulat

1 órája

A rendőrök csak egy rutinellenőrzésre számítottak, aztán jött a meglepetés

Hiába tiltotta el a bíróság a járművezetéstől, motorra pattant egy 23 éves tiszavárkonyi férfi Szolnokon.

Egy tiszavárkonyi motorost ellenőriztek a rendőrök, aki Szolnok belterületén közlekedett szeptember 5-én este. A rendőrök megállapították, hogy a 23 éves férfi úgy pattant nyeregbe, hogy a Nagykőrösi Járásbíróság korábban eltiltotta a járművezetéstől. 

rendőrségi ellenőrzés reakciók
Forrás: Illusztráció/Shutterstock

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint jogsértőt előállították a Szolnoki Rendőrkapitányságra, és eltiltás alatti járművezetés miatt kihallgatták. 

 

