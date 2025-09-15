Hónapok óta nem találják a tizenéves lányt

A Szolnoki Rendőrkapitányság eltűnés miatt keresi a 13 éves Burai Dorina szolnoki lakost. A lány június 17-én otthonából engedély nélkül távozott, és azóta is ismeretlen helyen tartózkodik. Felkutatására tett intézkedések ez idáig eredményre nem vezettek – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Burai Dorina

Forrás: Police.hu

A lány kb. 155-160 cm magas, vékony testalkatú, arca ovális, szemöldöke ívelt, haja hosszú, barna színű, enyhén hullámos, szeme színe barna. Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert.

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható Burai Dorinát felismeri, vagy a tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Karcagi Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-56-501-600 telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.