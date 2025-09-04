szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kisújszállás

3 órája

Kétségbeesett hívás érkezett, mentőegységek indultak a nyomtalanul eltűnt családapa felkutatására

Címkék#rendőrség#Kutyákkal az Életért#munka#parancsnok

Egy 52 éves kisújszállási családapa eltűnéséhez riasztották a rendőrséget és a mentőkutyás egységeket. A keresés során a rendőrség cellainformációk alapján jelölt ki területeket. A kutyás csapat akkor még nem sejtette, hogy még aznap egy másik, sokkal megrázóbb ügyről is értesül...

Szoljon.hu

Hétfőn délelőtt egy kétségbeesett családtag értesítette a hatóságokat, eltűnt egy 52 éves férfi Kisújszálláson. A helyszínre a rendőrség és a polgárőrség mellett mentőkutyás egységek is kivonultak, hogy segítsenek a keresésben. A rendőrség telefonos cellaadatok alapján határozta meg azokat a helyeket, melyeket át kellett vizsgálni. 

eltűnt egy 52 éves férfi Kisújszálláson
Eltűnt egy 52 éves férfi Kisújszálláson: a keresőcsapat nem járt sikerrel
Forrás: Kutyákkal az Életért Alapítvány Facebook-oldala

Eltűnt egy 52 éves férfi Kisújszálláson: mentőkutyákkal keresték

A sűrű növényzet átkutatása után azonban kizárták, hogy az eltűnt személy ott tartózkodna. A Kisújszállási Rendőrőrs parancsnoka megköszönte az önkéntesek munkáját, és jelezte, a nyomozás más irányban folytatódik – írja a Kutyákkal az Életért Alapítvány Facebook-oldala.

Hazafelé tartva a keresőcsapat már egy újabb, országos figyelmet kiváltó ügy hírével szembesült. Miskén eltűnt egy 22 hónapos kislány, akinek felkutatására a rendőrség hatalmas erőkkel indult meg. A gyermek hollétét azonban tragikus körülmények között tárták fel, a gyanú szerint nevelőapja oltotta ki életét, akit a hatóságok még aznap este őrizetbe vettek.

A történtek megrázták a térséget és az egész országot. Az alapítvány, mely a kisújszállási férfi keresésében is közreműködött, mély együttérzését fejezte ki a gyászoló családnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu