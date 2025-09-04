31 perce
Kétségbeesett hívás érkezett, mentőegységek indultak a nyomtalanul eltűnt családapa felkutatására
Egy 52 éves kisújszállási családapa eltűnéséhez riasztották a rendőrséget és a mentőkutyás egységeket. A keresés során a rendőrség cellainformációk alapján jelölt ki területeket. A kutyás csapat akkor még nem sejtette, hogy még aznap egy másik, sokkal megrázóbb ügyről is értesül...
Hétfőn délelőtt egy kétségbeesett családtag értesítette a hatóságokat, eltűnt egy 52 éves férfi Kisújszálláson. A helyszínre a rendőrség és a polgárőrség mellett mentőkutyás egységek is kivonultak, hogy segítsenek a keresésben. A rendőrség telefonos cellaadatok alapján határozta meg azokat a helyeket, melyeket át kellett vizsgálni.
Eltűnt egy 52 éves férfi Kisújszálláson: mentőkutyákkal keresték
A sűrű növényzet átkutatása után azonban kizárták, hogy az eltűnt személy ott tartózkodna. A Kisújszállási Rendőrőrs parancsnoka megköszönte az önkéntesek munkáját, és jelezte, a nyomozás más irányban folytatódik – írja a Kutyákkal az Életért Alapítvány Facebook-oldala.
Hazafelé tartva a keresőcsapat már egy újabb, országos figyelmet kiváltó ügy hírével szembesült. Miskén eltűnt egy 22 hónapos kislány, akinek felkutatására a rendőrség hatalmas erőkkel indult meg. A gyermek hollétét azonban tragikus körülmények között tárták fel, a gyanú szerint nevelőapja oltotta ki életét, akit a hatóságok még aznap este őrizetbe vettek.
A történtek megrázták a térséget és az egész országot. Az alapítvány, mely a kisújszállási férfi keresésében is közreműködött, mély együttérzését fejezte ki a gyászoló családnak.
