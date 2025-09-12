Eltűnt egy idős nő Szolnokon, a rendőrség is megszólalt az ügyben

Vélhetően Szolnokon, a Széchenyi lakótelepen tartózkodik az az idős hölgy, akit a közösségi oldalakon kezdett keresni a napokban a családja. Sajnos egyre gyakran találkozhatunk „Eltűnt!” feliratú posztokkal az online felületeken is. Ezek a bejegyzések gyakran futótűzként terjednek a helyi csoportokban, sokszor azonban nem jutnak el a hivatalos szervekhez. Ez különösen akkor okozhat gondot, ha a családtagok úgy gondolják, hogy az internetes megosztások önmagukban elegendők ahhoz, hogy elinduljon a hivatalos keresés.

Az „Eltűnt!” feliratú posztok gyakran terjednek közösségi oldalakon, de önmagukban nem indítják el a hivatalos keresést

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

Az eltűnt személy keresése nem közösségi poszt alapján történik

A rendőrség hangsúlyozza: eltűnt személyt csak a bejelentett lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányság kereshet hivatalosan. A közösségi oldalakon megosztott információkat nem mindig jelentik be, így a hatóság sok esetben nem is tud az eltűnésről. Előfordul, hogy a posztok pontatlan adatokat tartalmaznak, vagy egyszerre több, országos csoportban is megjelennek, miközben a hozzátartozók még nem tettek hivatalos bejelentést.

Egy közelmúltban hozzánk is eljutott felhívás például arról szólt, hogy egy idős asszony vélhetően Szolnokon, a Széchenyi lakótelepen lakik, de a pontos cím nem ismert. A családtagok közül a lánya jelezte, hogy hivatalosan is bejelenti az eltűnést, de a közösségi bejegyzés alapján a rendőrség nem indíthatott volna eljárást.

Hogyan indul a hivatalos keresés?

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az eltűnt személyek felkutatása körözési eljárásban történik, melyet jogszabályok pontosan szabályoznak. Bejelentést követően a rendőrség széleskörű adatgyűjtést végez: felkeresik a családtagokat, ismerősöket, átnézik az eltűnt közösségi média felületeit, sőt megkereséseket küldenek szolgáltatóknak is. Más szabályok vonatkoznak a felnőttekre és a kiskorúakra, de a lényeg minden esetben ugyanaz: a rendőrség azonnal intézkedik. Az ismeretlen helyen tartózkodó személy felkutatására irányuló körözési eljárást az eltűnt bejelentett lakóhelye, ennek hiányában bejelentett tartózkodási helye szerinti illetékes rendőrkapitányság folytatja le, mely körözési eljárás elévülési határideje 99 év.