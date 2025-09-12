7 órája
Eltűnt egy idős nő Szolnokon, a rendőrség is megszólalt az ügyben
Naponta találkozhatunk a közösségi oldalakon posztokkal, melyekben eltűnt emberek felkutatásához kérnek segítséget. Az eltűnt személyek keresését azonban csak a rendőrség indíthatja el hivatalosan, ezért minden perc számít, és azonnal meg kell tenni a bejelentést. Egy, a családja által keresett idős szolnoki nő történetét például felkapta a közösségi média.
Vélhetően Szolnokon, a Széchenyi lakótelepen tartózkodik az az idős hölgy, akit a közösségi oldalakon kezdett keresni a napokban a családja. Sajnos egyre gyakran találkozhatunk „Eltűnt!” feliratú posztokkal az online felületeken is. Ezek a bejegyzések gyakran futótűzként terjednek a helyi csoportokban, sokszor azonban nem jutnak el a hivatalos szervekhez. Ez különösen akkor okozhat gondot, ha a családtagok úgy gondolják, hogy az internetes megosztások önmagukban elegendők ahhoz, hogy elinduljon a hivatalos keresés.
Az eltűnt személy keresése nem közösségi poszt alapján történik
A rendőrség hangsúlyozza: eltűnt személyt csak a bejelentett lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányság kereshet hivatalosan. A közösségi oldalakon megosztott információkat nem mindig jelentik be, így a hatóság sok esetben nem is tud az eltűnésről. Előfordul, hogy a posztok pontatlan adatokat tartalmaznak, vagy egyszerre több, országos csoportban is megjelennek, miközben a hozzátartozók még nem tettek hivatalos bejelentést.
Egy közelmúltban hozzánk is eljutott felhívás például arról szólt, hogy egy idős asszony vélhetően Szolnokon, a Széchenyi lakótelepen lakik, de a pontos cím nem ismert. A családtagok közül a lánya jelezte, hogy hivatalosan is bejelenti az eltűnést, de a közösségi bejegyzés alapján a rendőrség nem indíthatott volna eljárást.
Hogyan indul a hivatalos keresés?
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az eltűnt személyek felkutatása körözési eljárásban történik, melyet jogszabályok pontosan szabályoznak. Bejelentést követően a rendőrség széleskörű adatgyűjtést végez: felkeresik a családtagokat, ismerősöket, átnézik az eltűnt közösségi média felületeit, sőt megkereséseket küldenek szolgáltatóknak is. Más szabályok vonatkoznak a felnőttekre és a kiskorúakra, de a lényeg minden esetben ugyanaz: a rendőrség azonnal intézkedik. Az ismeretlen helyen tartózkodó személy felkutatására irányuló körözési eljárást az eltűnt bejelentett lakóhelye, ennek hiányában bejelentett tartózkodási helye szerinti illetékes rendőrkapitányság folytatja le, mely körözési eljárás elévülési határideje 99 év.
Tévhitek helyett tények
Sokan gondolják úgy, hogy legalább 24 vagy 48 órát várni kell, mielőtt be lehet jelenteni az eltűnést. Ez azonban nem igaz. A bejelentés pillanatában a rendőrség köteles elrendelni a körözést, az érintett pedig azonnal felkerül a Körözési Nyilvántartási Rendszerbe.
A nyomozás során a rendőrség szükség esetén lekérheti a keresett személy telefon- és bankkártyaforgalmát is, sőt, bűncselekmény gyanúja esetén akár nyomravezetői díjat is kitűzhetnek.
Mennyi ideig tart a keresés?
Az eltűnt személyek körözése 99 évig érvényben marad, évente hivatalos felülvizsgálat mellett. Ha valakit 90 nap elteltével sem találnak meg, a rendőrség határozatban nyilvánítja eltűntnek. Ha az eltűnt öt éven keresztül sem kerül elő, a hozzátartozók kérhetik, hogy a bíróság holtnak nyilvánítsa. Ennek komoly jogi következményei vannak: az öröklés, a hagyatéki eljárás és a házasság megszűnése mind ehhez kötődik. Ha azonban az eltűnt személy évekkel később előkerül, a holtnak nyilvánító határozat érvényét veszti, és a jogi következmények is semmissé válnak.
Mit tegyünk, ha eltűnik valaki?
- Ne várjunk! Azonnal jelentsük be a rendőrségen!
- Pontosan adjuk meg az adatokat! A születési dátum, lakcím, személyleírás mind segít a gyors keresésben.
- A közösségi médiát kezeljük körültekintően! Bár a megosztások hasznosak lehetnek, minden információt osszunk meg a hatóságokkal is.
Minden eltűnés mögött más-más emberi sors húzódik meg – legyen szó idős hozzátartozóról, fiatalkorúról vagy felnőttről. A legfontosabb, hogy minden perc számít, és a hivatalos úton megtett bejelentés nélkülözhetetlen a sikeres felkutatáshoz.
