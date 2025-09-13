szeptember 13., szombat

3 órája

Nyomtalanul eltűnt egy szolnoki fiatal, hónapok óta keresik, eddig eredménytelenül

Címkék#keresik#Szolnoki Rendőrkapitányság#eltűnés

A szolnoki rendőrök a lakosság segítségét kérik.

Szoljon.hu

A Szolnoki Rendőrkapitányság eltűnés miatt keresi a 16 éves Túró Richárd szolnoki lakost. Nevezett 2025. június 8-án engedély nélkül távozott gondozási helyéről, oda nem tért vissza, és azóta is ismeretlen helyen tartózkodik. Felkutatására tett intézkedések ez idáig eredményre nem vezettek. 

Túró Richárd
Forrás:  Police.hu

A szolnoki 16 éves fiatal kb. 155 cm magas, vékony testalkatú, haja rövid, sötétbarna színű, szeme színe barna.  Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert.

Kérjük, hogy aki a képen látható Túró Richárdot felismeri, vagy a tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Szolnoki Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-56-501-600 telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.

 

