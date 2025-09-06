Menekülés a pokolból: Cegléden szabadították ki a külföldön prostitúcióra kényszerített 17 éves lányt

Egy békéscsabai buszmegállóból csalták el Ausztriába azt a mindössze 17 éves orosházi lány, akit fogva tartói később prostitúcióra kényszerítettek. Emberkereskedelem gyanúja miatt indított eljárást a rendőrség.

Csupán néhány másodpercre csillant fel a remény, de végül megmenekült az elrabolt tinédzser, aki emberkereskedelem áldozata lett

Fotó: Illusztráció / Shutterstock.com

A Rendészeti Államtitkárság Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a fiatal emberkereskedelem áldozata lett, fogva tartói külföldön és Magyarországon is kizsákmányolták.

Emberkereskedelem: aljas módon használták ki a tinédzsert

Előbb egy ismeretlen férfi kényszerítette prostitúcióra, majd egy 67 éves tóalmási férfi és egy 29 éves pilisi nő vette át az irányítást. A lánynak a bántalmazás és a hazaengedés be nem tartott ígéretének hatására napi öt-hat klienssel kellett együtt lennie, a róla készült fényképekkel pedig német nyelvű weboldalakon hirdették. Keresetét kizárólag élősködői kapták.

Augusztus végén futtatói üzleti ügyben hazautaztak úgy, hogy a lányt is magukkal hozták. A „munkáltatójától” kapott mobiltelefonon – amit a kuncsaftokkal való kapcsolattartáshoz használt – a ceglédi panzióból sikerült értesítenie az édesanyját, a nagymama pedig riasztott a rendőrséget.

Megmenekült a fiatal lány

A helyszínre érkező egyenruhások megtalálták a korábban eltűntként keresett lányt, valamint őrizetbe vették a két emberkereskedőt is. A hatóság a gyanúsítottakat letartóztatta, ellenük tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberkereskedelem és kényszermunka bűntettének gyanúja miatt indult büntetőeljárás.