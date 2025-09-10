4 órája
Vérfagyasztó vallomás: „csapkodtam a sniccerrel, ő meg valahogy belefutott”
Állítása szerint nem szándékozott gyilkolni, csupán ráijeszteni a szomszédjaira. A 48 éves vádlott ugyan bűnösnek vallotta magát, de a vádirattal szemben a puszta véletlenre fogta, hogy egy idős asszony nyakát elvágta. Történt-e szándékos emberölési kísérlet Jászárokszálláson, vagy csak szerencsétlen baleset?
Bizonyítási eljárás keretében derítik ki, hogy történt-e szándékos emberölési kísérlet Jászárokszálláson.
Az emberölés bűntettének kísérlete és felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés bűntettével megvádolt illető büntetőügyében április 10-én tartottak a Szolnoki Törvényszéken előkészítő ülést. A vádlott akkor nem ismerte be, hogy akarattal elvágta a torkát az idős nőnek. Miként most, szeptember 9-én sem, amikor a bizonyítási eljárásra irányított büntetőügy első tárgyalásán hallgatta meg a terheltet dr. Nádor Zoltán bíró.
A már korábban ismertetett vádirat szerint, a vádlott régóta haragos viszonyt ápolt a szomszédos családdal Jászárokszálláson. Az illető 2024. április 19-én már a kora reggeli órákban, erősen ittas állapotban konfliktusba keveredett a szomszédasszony fiával, amely miatt rendőri intézkedés is történt. Emiatt a vádlott éktelen haragra gerjedt. Azt gondolta ki, hogy csúnyán megleckézteti a haragosait, a szomszéd család tagjait. Még aznap délelőtt, tíz óra körüli időben egy magához vett késsel, valamint egy tapétavágóval felfegyverkezve berontott a szomszédasszonya házába azért, hogy a fiút megleckéztesse. Ám a házban többen is tartózkodtak: a szomszédasszony, annak egyik, szintén idős, vendégségbe érkezett barátnője és a szomszédasszony fia is.
A vádlott felkiáltott: „Na, most melyikőtökkel kezdjem?!”, majd miután felszólították, hogy távozzon, felindultságában és ittasságában az ágyon ülő idős hölgyvendéghez lépett, a fejét a hajánál fogva hátrafeszítette, és a sniccerrel megvágta a torkát, érintve a nyaki ütőeret is. Az asszony a karjával védekezett, ami miatt a kezén is súlyos metszési sérülések keletkeztek. Ezt követően üldözőbe vette a többieket is, de végül mindhármuknak sikerült elmenekülniük előle.
A vádhatóság álláspontja szerint a tapétavágóval torkán megvágott idős nő a kitartó ellenállása és a védekezéséhez használt, súlyos kézsérülése árán maradhatott csak életben. A testtájékra mért szúrás-metszés-vágás szándékára, valamint az elkövetés eszközére és az erőbehatás nagyságára tekintettel fennállt a halálos eredmény bekövetkezésének reális lehetősége.
A most, keddi tárgyaláson Nádor bíró meghallgatta a vádlottat, aki ugyan bűnösnek vallotta magát, de vallomása szerint nem hajtotta hátra az áldozata fejét, hanem „csupán” egy véletlen baleset áldozata lett az asszony.
Csapkodtam a sniccerrel, a nő pedig menekülése közben valahogy belefutott…
– szólt eképp az egyik állítása a vádlottnak. Végül úgy összegezte a történteket, hogy nem tudja, hogyan keletkezett az asszony nyaki sérülése, mert ő akkor
- nagyon ittas volt
- és nem pontosan emlékszik vissza
az esetre.
Előbb-utóbb vélhetően kiderül, hogy volt-e szándékos emberölési kísérlet Jászárokszálláson
Nádor bíró szeptember 9-én két tanút is szeretett volna meghallgatni, az egyik a sérülést szenvedett asszony volt. Ám egyikük sem jelent meg a tárgyaláson, így vallomások felolvasásával és ügyészi, illetve védői indítványok benyújtásával telt az idő. A december 9-re elnapolt tárgyalásra mindenesetre rendőri elővezetéssel érkezhetnek szemtanúk, amikor is igazságügyi orvosszakértőt is meghallgatnak, akinek arra kell választ adnia, miszerint a nyaki vágás szándékos lehetett-e, vagy abban esetleg közrejátszhatott a véletlenszerűség.
Nem mindegy ugyanis a szándékosság megállapítása vagy kizárása, hiszen az emberölési kísérlet hozzávetőlegesen nyolc év börtönt jelenthet, míg a testi sértés jogi minősítése kisebb súllyal esik latba az ítélethozatalnál.
