Vérfagyasztó vallomás: „csapkodtam a sniccerrel, ő meg valahogy belefutott”

2025. szeptember 9-én megkezdődött az a bizonyítási eljárás a Szolnoki Törvényszéken, mely büntetőügy végén ki kell derüljön, hogy történt-e szándéks emberölési kísérlet Jászárokszálláson

Fotó: Mészáros Géza

Az emberölés bűntettének kísérlete és felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés bűntettével megvádolt illető büntetőügyében április 10-én tartottak a Szolnoki Törvényszéken előkészítő ülést. A vádlott akkor nem ismerte be, hogy akarattal elvágta a torkát az idős nőnek. Miként most, szeptember 9-én sem, amikor a bizonyítási eljárásra irányított büntetőügy első tárgyalásán hallgatta meg a terheltet dr. Nádor Zoltán bíró.

A már korábban ismertetett vádirat szerint, a vádlott régóta haragos viszonyt ápolt a szomszédos családdal Jászárokszálláson. Az illető 2024. április 19-én már a kora reggeli órákban, erősen ittas állapotban konfliktusba keveredett a szomszédasszony fiával, amely miatt rendőri intézkedés is történt. Emiatt a vádlott éktelen haragra gerjedt. Azt gondolta ki, hogy csúnyán megleckézteti a haragosait, a szomszéd család tagjait. Még aznap délelőtt, tíz óra körüli időben egy magához vett késsel, valamint egy tapétavágóval felfegyverkezve berontott a szomszédasszonya házába azért, hogy a fiút megleckéztesse. Ám a házban többen is tartózkodtak: a szomszédasszony, annak egyik, szintén idős, vendégségbe érkezett barátnője és a szomszédasszony fia is.

A vádlott felkiáltott: „Na, most melyikőtökkel kezdjem?!”, majd miután felszólították, hogy távozzon, felindultságában és ittasságában az ágyon ülő idős hölgyvendéghez lépett, a fejét a hajánál fogva hátrafeszítette, és a sniccerrel megvágta a torkát, érintve a nyaki ütőeret is. Az asszony a karjával védekezett, ami miatt a kezén is súlyos metszési sérülések keletkeztek. Ezt követően üldözőbe vette a többieket is, de végül mindhármuknak sikerült elmenekülniük előle.

A vádhatóság álláspontja szerint a tapétavágóval torkán megvágott idős nő a kitartó ellenállása és a védekezéséhez használt, súlyos kézsérülése árán maradhatott csak életben. A testtájékra mért szúrás-metszés-vágás szándékára, valamint az elkövetés eszközére és az erőbehatás nagyságára tekintettel fennállt a halálos eredmény bekövetkezésének reális lehetősége.