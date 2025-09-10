szeptember 10., szerda

Dráma a Jászságban

4 órája

Vérfagyasztó vallomás: „csapkodtam a sniccerrel, ő meg valahogy belefutott”

Címkék#szolnoki törvényszék#vádlott#emberölési kísérlet

Állítása szerint nem szándékozott gyilkolni, csupán ráijeszteni a szomszédjaira. A 48 éves vádlott ugyan bűnösnek vallotta magát, de a vádirattal szemben a puszta véletlenre fogta, hogy egy idős asszony nyakát elvágta. Történt-e szándékos emberölési kísérlet Jászárokszálláson, vagy csak szerencsétlen baleset?

Mészáros Géza

Bizonyítási eljárás keretében derítik ki, hogy történt-e szándékos emberölési kísérlet Jászárokszálláson.

Emberölési kísérlet Jászárokszálláson
2025. szeptember 9-én megkezdődött az a bizonyítási eljárás a Szolnoki Törvényszéken, mely büntetőügy végén ki kell derüljön, hogy történt-e szándéks emberölési kísérlet Jászárokszálláson
Fotó: Mészáros Géza

Az emberölés bűntettének kísérlete és felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés bűntettével megvádolt illető büntetőügyében április 10-én tartottak a Szolnoki Törvényszéken előkészítő ülést. A vádlott akkor nem ismerte be, hogy akarattal elvágta a torkát az idős nőnek. Miként most, szeptember 9-én sem, amikor a bizonyítási eljárásra irányított büntetőügy első tárgyalásán hallgatta meg a terheltet dr. Nádor Zoltán bíró.

A már korábban ismertetett vádirat szerint, a vádlott régóta haragos viszonyt ápolt a szomszédos családdal Jászárokszálláson. Az illető 2024. április 19-én már a kora reggeli órákban, erősen ittas állapotban konfliktusba keveredett a szomszédasszony fiával, amely miatt rendőri intézkedés is történt. Emiatt a vádlott éktelen haragra gerjedt. Azt gondolta ki, hogy csúnyán megleckézteti a haragosait, a szomszéd család tagjait. Még aznap délelőtt, tíz óra körüli időben egy magához vett késsel, valamint egy tapétavágóval felfegyverkezve berontott a szomszédasszonya házába azért, hogy a fiút megleckéztesse. Ám a házban többen is tartózkodtak: a szomszédasszony, annak egyik, szintén idős, vendégségbe érkezett barátnője és a szomszédasszony fia is.

A vádlott felkiáltott: „Na, most melyikőtökkel kezdjem?!”, majd miután felszólították, hogy távozzon, felindultságában és ittasságában az ágyon ülő idős hölgyvendéghez lépett, a fejét a hajánál fogva hátrafeszítette, és a sniccerrel megvágta a torkát, érintve a nyaki ütőeret is. Az asszony a karjával védekezett, ami miatt a kezén is súlyos metszési sérülések keletkeztek. Ezt követően üldözőbe vette a többieket is, de végül mindhármuknak sikerült elmenekülniük előle.

A vádhatóság álláspontja szerint a tapétavágóval torkán megvágott idős nő a kitartó ellenállása és a védekezéséhez használt, súlyos kézsérülése árán maradhatott csak életben. A testtájékra mért szúrás-metszés-vágás szándékára, valamint az elkövetés eszközére és az erőbehatás nagyságára tekintettel fennállt a halálos eredmény bekövetkezésének reális lehetősége.

Emberölési kísérlet Jászárokszálláson
A vádlott valami okból magával vitte a rettenetek házához a konyhakését és a tapétavágóját...
Forrás:  Magyarország Ügyészsége

A most, keddi tárgyaláson Nádor bíró meghallgatta a vádlottat, aki ugyan bűnösnek vallotta magát, de vallomása szerint nem hajtotta hátra az áldozata fejét, hanem „csupán” egy véletlen baleset áldozata lett az asszony.

Csapkodtam a sniccerrel, a nő pedig menekülése közben valahogy belefutott…

– szólt eképp az egyik állítása a vádlottnak. Végül úgy összegezte a történteket, hogy nem tudja, hogyan keletkezett az asszony nyaki sérülése, mert ő akkor

  • nagyon ittas volt
  • és nem pontosan emlékszik vissza

az esetre.

Előbb-utóbb vélhetően kiderül, hogy volt-e szándékos emberölési kísérlet Jászárokszálláson

Nádor bíró szeptember 9-én két tanút is szeretett volna meghallgatni, az egyik a sérülést szenvedett asszony volt. Ám egyikük sem jelent meg a tárgyaláson, így vallomások felolvasásával és ügyészi, illetve védői indítványok benyújtásával telt az idő. A december 9-re elnapolt tárgyalásra mindenesetre rendőri elővezetéssel érkezhetnek szemtanúk, amikor is igazságügyi orvosszakértőt is meghallgatnak, akinek arra kell választ adnia, miszerint a nyaki vágás szándékos lehetett-e, vagy abban esetleg közrejátszhatott a véletlenszerűség.

Nem mindegy ugyanis a szándékosság megállapítása vagy kizárása, hiszen az emberölési kísérlet hozzávetőlegesen nyolc év börtönt jelenthet, míg a testi sértés jogi minősítése kisebb súllyal esik latba az ítélethozatalnál.

 

 

