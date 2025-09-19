Halálos lakástűz volt Mezőtúron, a statisztika árulkodó az idei tendenciáról

szeptember 19., péntek

Idén szeptember közepéig több mint 4500 lakástűz pusztított Magyarországon, amelyekben 72 ember vesztette életét. A legtöbb tragédia emberi mulasztásra vezethető vissza, pedig egy egyszerű füstérzékelő és egy kis odafigyelés sok esetben életeket menthetne meg. A fűtési szezonban gyakran megnő sajnos a halálos tűzeseteknek a száma.

A fűtési szezonban megsokszorozódik a lakástüzek kockázata. Az év eddigi időszakában több mint 4500 otthonban csaptak fel a lángok, a tűzesetekben 72 ember vesztette életét – tizenhárommal többen, mint tavaly ugyanekkor. A statisztikák szerint a legtöbbször elektromos hiba, nyílt láng, hibás fűtési rendszer vagy sütés-főzés közben keletkezik a tűz – közölte hírportálunkkal Dóka Imre tűzoltó őrnagy.

fűtési szezon
A fűtési szezonban megsokszorozódik a lakástüzek kockázata – a szakemberek szerint a rendszeres karbantartás és a füstérzékelők használata életet menthet
Fotó: Shutterstock.com / Forrás:  Illusztráció

A fűtési szezon mindig veszélyesebb

A tapasztalat azt mutatja, hogy a hideg hónapokban jelentősen megnő a lakástüzek száma: az emberek több időt töltenek otthon, gyakrabban főznek, és beindul a fűtési szezon. Átlagosan napi 16 lakástűzhöz riasztják a tűzoltókat, a hidegebb napokon azonban akár kétszer ennyi beavatkozásra is szükség lehet.

Emberi mulasztás a fő ok

A legtöbb tűzeset hátterében emberi gondatlanság és a berendezések karbantartásának hiánya áll. A felhalmozott lomok tovább növelik a kockázatot: ezek nemcsak könnyen lángra kapnak, hanem akadályozzák a menekülést és a tűzoltók munkáját is.

A füstérzékelő életeket menthet

Ahol füstérzékelőt használnak, ott a tüzek többsége még a kezdeti fázisban megfékezhető. Az ilyen otthonokban nem alakul ki tragédia, és a kár nagysága is jóval kisebb. Különösen az egyedül élő idős emberek számára ajánlott olyan készüléket beszerelni, amely nemcsak hangjelzést ad, hanem a hozzátartozók telefonjára is riasztást küld.

Megelőzéssel elkerülhetők a tragédiák

A tűzoltók szerint a lakástüzek jelentős része odafigyeléssel és megfelelő eszközök használatával megelőzhető lenne. A rendszeres karbantartás, a veszélyes holmik eltávolítása és egy megbízható füstérzékelő beszerzése szó szerint életet menthet.

Példák a közelmúltból

Halálos lakástűz egy mezőtúri melléképületben
2025 márciusában Mezőtúron, egy családi házhoz tartozó melléképületben ütött ki tűz, amelynek során egy idős asszony élete veszett el. A kiérkező egységek a két macskáját is megtalálták a helyszínen. A tűzhely elektromos vagy fűtési hibára utaló okairól nem született meggyőző nyilatkozat, de a tragédia jól mutatja, mennyire kis helyeken is lehet végzetes a tűz.

Éjjeli tragédia Mezőtúron
2025 júliusában Mezőtúron, a Borsó utcában egy ház egyik szobájában keletkezett tűz, az egységek egy holttestre bukkantak az épületben. A tűzoltók gyorsan intézkedtek, de az áldozatot már nem lehetett megmenteni. A szomszédok szerint az illető ittas állapotban jött haza, cigarettával a kezében, és valószínűleg elaludt vele.

Kunhegyesi haláleset
Egy Kunhegyesen lévő lakóépület egyik szobája gyulladt ki még márciusban. A szomszédok kimentették a bent tartózkodó embert az égő szobából, de sajnos az életét nem tudták megmenteni.

 

