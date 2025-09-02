1 órája
Elgázoltak egy fiatal fiút a forgalmas kereszteződésben, a mentők és a rendőrség is a helyszínre érkezett
Közlekedései balesethez riasztották a hatóságokat kedden reggel. Gázolás történt Cegléden, a Rákóczi út és a Széchenyi út kereszteződésében, egy fiatal fiú sérült meg, akit a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállítottak. A rendőrség szabálysértési eljárást indított az ügyben.
Szeptember másodikán, a reggeli órákban történt a gázolás Cegléden, miután egy személyautó nem adta meg az elsőbbséget egy biciklivel közlekedő fiúnak, és elütötte. A helyszínre a rendőrség és a mentőszolgálat munkatársai is kivonultak.
Biciklis gázolás Cegléden
A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint szeptember 2-án reggel egy 18 éves fiú kerékpárral közlekedett a kijelölt kerékpárúton Cegléden. Amikor a Rákóczi út és a Széchenyi út kereszteződéséhez ért, egy személyautó nem adott neki elsőbbséget, és elütötte. A gázolás következtében a fiatal megsérült, őt a mentőszolgálat munkatársai földi úton kórházba szállították. A rendőrség közölte, hogy az ügyben szabálysértési eljárás indult.
– A helyszínről egy fiatal fiút fej-és végtagsérülésekkel szállítottak bajtársaink földi úton kórházba – tájékoztatott Kecskés Lilla, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.
