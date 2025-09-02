Elgázoltak egy fiatal fiút a forgalmas kereszteződésben, a mentők és a rendőrség is a helyszínre érkezett

Szeptember másodikán, a reggeli órákban történt a gázolás Cegléden, miután egy személyautó nem adta meg az elsőbbséget egy biciklivel közlekedő fiúnak, és elütötte. A helyszínre a rendőrség és a mentőszolgálat munkatársai is kivonultak.

A gázolás következtében egy fiatal fiú sérült meg

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

Biciklis gázolás Cegléden

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint szeptember 2-án reggel egy 18 éves fiú kerékpárral közlekedett a kijelölt kerékpárúton Cegléden. Amikor a Rákóczi út és a Széchenyi út kereszteződéséhez ért, egy személyautó nem adott neki elsőbbséget, és elütötte. A gázolás következtében a fiatal megsérült, őt a mentőszolgálat munkatársai földi úton kórházba szállították. A rendőrség közölte, hogy az ügyben szabálysértési eljárás indult.

– A helyszínről egy fiatal fiút fej-és végtagsérülésekkel szállítottak bajtársaink földi úton kórházba – tájékoztatott Kecskés Lilla, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.