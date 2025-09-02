szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

Mai évfordulók
Baleset

1 órája

Elgázoltak egy fiatal fiút a forgalmas kereszteződésben, a mentők és a rendőrség is a helyszínre érkezett

Címkék#baleset#kórház#bicikli#kerékpárút

Közlekedései balesethez riasztották a hatóságokat kedden reggel. Gázolás történt Cegléden, a Rákóczi út és a Széchenyi út kereszteződésében, egy fiatal fiú sérült meg, akit a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállítottak. A rendőrség szabálysértési eljárást indított az ügyben.

Nyitrai Fanni

Szeptember másodikán, a reggeli órákban történt a gázolás Cegléden, miután egy személyautó nem adta meg az elsőbbséget egy biciklivel közlekedő fiúnak, és elütötte. A helyszínre a rendőrség és a mentőszolgálat munkatársai is kivonultak.

gázolás történt Cegléden
A gázolás következtében egy fiatal fiú sérült meg
Fotó: Gettyimages.com / Forrás:  Illusztráció

Biciklis gázolás Cegléden

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint szeptember 2-án reggel egy 18 éves fiú kerékpárral közlekedett a kijelölt kerékpárúton Cegléden. Amikor a Rákóczi út és a Széchenyi út kereszteződéséhez ért, egy személyautó nem adott neki elsőbbséget, és elütötte. A gázolás következtében a fiatal megsérült, őt a mentőszolgálat munkatársai földi úton kórházba szállították. A rendőrség közölte, hogy az ügyben szabálysértési eljárás indult.

– A helyszínről egy fiatal fiút fej-és végtagsérülésekkel szállítottak bajtársaink földi úton kórházba –  tájékoztatott Kecskés Lilla, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.

 

 

