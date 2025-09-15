szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rendőrség a fesztiválon

3 órája

Nem csak a gulyás volt forró – rendőrségi akció a szolnoki fesztiválon

Címkék#Gulyásfesztivál#prevenciós#áldozat#drogprevenció#vagyonvédelem

A szolnoki Gulyásfesztiválon idén is nagy sikert arattak a rendőrségi standok: több mint száz érdeklődő kapott játékos formában hasznos bűn- és drogmegelőzési tanácsokat, miközben a rendőri hivatásról is tájékozódhattak.

Szoljon.hu
Nem csak a gulyás volt forró – rendőrségi akció a szolnoki fesztiválon

Forrás: police.hu

A szolnoki Gulyásfesztiválon idén is jelen volt a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A standnál több mint száz érdeklődőt fogadtak, ahol játékos feladatokkal, ajándékokkal és hasznos tanácsokkal hívták fel a figyelmet a bűnmegelőzésre – közölte hírportálunkal a rendőrség.

A prevenciós ponton az áldozat- és vagyonvédelem mellett a drogprevenció kapott kiemelt szerepet. Emellett a látogatók a rendőri pálya és a határvadász képzés iránt is kaphattak tájékoztatást.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu