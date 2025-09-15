3 órája
Nem csak a gulyás volt forró – rendőrségi akció a szolnoki fesztiválon
A szolnoki Gulyásfesztiválon idén is nagy sikert arattak a rendőrségi standok: több mint száz érdeklődő kapott játékos formában hasznos bűn- és drogmegelőzési tanácsokat, miközben a rendőri hivatásról is tájékozódhattak.
Forrás: police.hu
A szolnoki Gulyásfesztiválon idén is jelen volt a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A standnál több mint száz érdeklődőt fogadtak, ahol játékos feladatokkal, ajándékokkal és hasznos tanácsokkal hívták fel a figyelmet a bűnmegelőzésre – közölte hírportálunkal a rendőrség.
A prevenciós ponton az áldozat- és vagyonvédelem mellett a drogprevenció kapott kiemelt szerepet. Emellett a látogatók a rendőri pálya és a határvadász képzés iránt is kaphattak tájékoztatást.