Nem csak a gulyás volt forró – rendőrségi akció a szolnoki fesztiválon

A szolnoki Gulyásfesztiválon idén is jelen volt a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A standnál több mint száz érdeklődőt fogadtak, ahol játékos feladatokkal, ajándékokkal és hasznos tanácsokkal hívták fel a figyelmet a bűnmegelőzésre – közölte hírportálunkal a rendőrség.

A prevenciós ponton az áldozat- és vagyonvédelem mellett a drogprevenció kapott kiemelt szerepet. Emellett a látogatók a rendőri pálya és a határvadász képzés iránt is kaphattak tájékoztatást.