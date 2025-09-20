Drámai pillanatok Szolnokon, fedélzeti kamera rögzítette a sokkoló jelenetet a zebrán – videóval

Ahogy arról korábban hírt adtunk, szeptember 15-én délután Szolnokon, a Felső Szandai réten egy autós fedélzeti kamerája drámai pillanatokat rögzített. A felvételen jól látszik, milyen súlyos következményekkel járhat, ha a gyalogos-átkelőhely szabályai csak papíron léteznek, a gyakorlatban viszont nem. A vétlen gyalogos szabályosan megkezdte az átkelést, több sofőr meg is állt előtte, egyetlen autós kivételével, aki majdnem elütötte a gyalogost. Az eset után a Jász-Nagykun Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz fordultunk, hogy pontosan tisztázzák: kinek mi a kötelessége, és felelőssége a zebránál, legyen szó gyalogosokról és sofőrökről egyaránt.

A gyalogos-átkelőhely szabályairól tájékoztatott Dávid Mónika rendőr alezredes

Fotó: Nagy Balázs Archív

A gyalogos-átkelőhely szabályai

Dávid Mónika rendőr alezredes, a Jász-Nagykun Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának kiemelt főelőadója hírportálunknak elmondta, hogy a kijelölt gyalogos-átkelőhely megközelítésére szigorú szabályok vonatkoznak.

– A legfontosabb előírás, hogy a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen a járművezető köteles elsőbbséget adni a gyalogosnak. Ez az elsőbbség minden gyalogost megillet, függetlenül attól, hogy a menetirány szerinti jobb vagy bal oldalról kezdi meg az átkelést – hangsúlyozta az alezredes. Hozzátette: az autósoknak mindkét oldalra figyelniük kell, hiszen a gyalogos bármelyik irányból érkezhet a zebrához, és megkezdheti az átkelést.

Az alezredes kitért arra is, hogy a kijelölt átkelőhely megközelítése különösen nagy körültekintést igényel. A sofőröknek ugyanis fokozott óvatossággal és mérsékelt sebességgel kell megközelítenie a gyalogos-átkelőhelyeket. Ez azt jelenti, hogy a lakott területen belül megengedett 50 kilométer/óránál is lassabban kell haladni, és már távolról figyelni kell, hogy van-e gyalogos, aki átkelésre készül.

A járművezetőnek minden körülmények között oda kell figyelnie a gyalogos-átkelőhelyen való áthaladásra, a gyalogos közlekedésére, és a jármű sebességét annyira kell csökkentenie, hogy ha szükséges, akkor meg is tudjon állni. Oda kell nagyon figyelnie arra is, hogy ez fokozott lassítás legyen, és ne hirtelen, váratlan fékezés, mert ha az utolsó pillanatban veszi észre a gyalogost, könnyen előfordulhat, hogy a mögötte érkező autós beleütközik, ha már nincs ideje megállni

– hívta fel a figyelmet Dávid Mónika rendőr alezredes.