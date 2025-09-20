54 perce
Drámai pillanatok Szolnokon, fedélzeti kamera rögzítette a sokkoló jelenetet a zebrán – videóval
Életveszélyes helyzet alakult ki Szolnokon, egy zebránál. Egy fedélzeti kamera videója mutatta meg, mennyire kiszolgáltatott helyzetbe kerülhet egy gyalogos, ha az autós nem tartja be a gyalogos átkelőhely szabályait. A rendőrség hangsúlyozza: a zebránál mindenki felelős, és egyetlen rossz mozdulat is végzetes lehet, és egyértelműen kimondták, mi a legnagyobb hiba, amit az autósok elkövetnek.
Ahogy arról korábban hírt adtunk, szeptember 15-én délután Szolnokon, a Felső Szandai réten egy autós fedélzeti kamerája drámai pillanatokat rögzített. A felvételen jól látszik, milyen súlyos következményekkel járhat, ha a gyalogos-átkelőhely szabályai csak papíron léteznek, a gyakorlatban viszont nem. A vétlen gyalogos szabályosan megkezdte az átkelést, több sofőr meg is állt előtte, egyetlen autós kivételével, aki majdnem elütötte a gyalogost. Az eset után a Jász-Nagykun Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz fordultunk, hogy pontosan tisztázzák: kinek mi a kötelessége, és felelőssége a zebránál, legyen szó gyalogosokról és sofőrökről egyaránt.
A gyalogos-átkelőhely szabályai
Dávid Mónika rendőr alezredes, a Jász-Nagykun Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának kiemelt főelőadója hírportálunknak elmondta, hogy a kijelölt gyalogos-átkelőhely megközelítésére szigorú szabályok vonatkoznak.
– A legfontosabb előírás, hogy a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen a járművezető köteles elsőbbséget adni a gyalogosnak. Ez az elsőbbség minden gyalogost megillet, függetlenül attól, hogy a menetirány szerinti jobb vagy bal oldalról kezdi meg az átkelést – hangsúlyozta az alezredes. Hozzátette: az autósoknak mindkét oldalra figyelniük kell, hiszen a gyalogos bármelyik irányból érkezhet a zebrához, és megkezdheti az átkelést.
Az alezredes kitért arra is, hogy a kijelölt átkelőhely megközelítése különösen nagy körültekintést igényel. A sofőröknek ugyanis fokozott óvatossággal és mérsékelt sebességgel kell megközelítenie a gyalogos-átkelőhelyeket. Ez azt jelenti, hogy a lakott területen belül megengedett 50 kilométer/óránál is lassabban kell haladni, és már távolról figyelni kell, hogy van-e gyalogos, aki átkelésre készül.
A járművezetőnek minden körülmények között oda kell figyelnie a gyalogos-átkelőhelyen való áthaladásra, a gyalogos közlekedésére, és a jármű sebességét annyira kell csökkentenie, hogy ha szükséges, akkor meg is tudjon állni. Oda kell nagyon figyelnie arra is, hogy ez fokozott lassítás legyen, és ne hirtelen, váratlan fékezés, mert ha az utolsó pillanatban veszi észre a gyalogost, könnyen előfordulhat, hogy a mögötte érkező autós beleütközik, ha már nincs ideje megállni
– hívta fel a figyelmet Dávid Mónika rendőr alezredes.
A türelem minden közlekedő biztonságát szolgálja
Az alezredes kiemelte, hogy szabálytalan és veszélyes, ha valaki a megállt autókat kikerülve hajt tovább. A KRESZ ugyanis előírja, hogy a gyalogos-átkelőhely előtt megálló autó mellett minden sofőrnek meg kell állnia. Továbbhaladni csak akkor szabad, ha a vezető meggyőződött arról, hogy ezzel nem sérti a gyalogosok elsőbbségét. Már egyetlen megállt jármű is figyelmeztető jel lehet, hiszen nagy valószínűséggel gyalogost enged át.
Amire külön oda kell figyelni a járművezetőknek, azok az óvodások és iskolások. Most szeptemberben, az iskolakezdés idején egyre többször lehet számítani arra, hogy zárt csoportban közlekednek. Rájuk különösen oda kell figyelni. Időben lassítani kell, türelmesen megvárni, amíg mindannyian át tudnak haladni, és nem dudálással siettetni őket. Ugyanez igaz idősebb személyekre vagy fogyatékkal élőkre is, akik lassabban tudnak átkelni
– mondta a rendőr alezredes.
A figyelmetlenségnek ára van
Megtudhattuk, hogy amennyiben egy autós elmulasztja az elsőbbségadást a zebránál, annak komoly következményei lehetnek. Egységes szabálysértési eljárást von maga után az is, ha a sofőr a már megállt kocsikat kikerülve halad át az átkelőhelyen – ahogyan az történt a Felső Szandai réten is.
- Ha a szabálysértést a sofőr a helyszínen elismeri, 32 ezer forintos pénzbírságot szabnak ki, amelyhez hat előéleti pont is társul.
- Amennyiben azonban nem ismeri el a szabályszegést, a rendőrség szabálysértési feljelentést tesz ellene.
Tanácsok sofőröknek és gyalogosoknak
Az alezredes hangsúlyozta, hogy a sofőröknek minden körülmények között a vezetésre és a forgalomra kell összpontosítani. Ha betartják a sebességhatárokat és figyelmesen vezetnek, időben észreveszik a gyalogosokat, akik átkelésre készülnek, és így elkerülhetők a veszélyhelyzetek. A figyelmetlenség oka gyakran az, hogy a járművezetők más tevékenységgel vonják el a figyelmüket: mobiltelefont nyomkodnak, étkeznek, vagy éppen mással foglalkoznak a kocsiban.
Amikor valaki autót vezet, a figyelme nem terelődhet el. Nem szabad telefonozni, szendvicset enni vagy bármi mással foglalkozni. Ha valamit intézni kell, mindig félre kell állni biztonságosan, és csak ott szabad elvégezni a teendőket
– fogalmazott Dávid Mónika.
A gyalogosok felelőssége sem elhanyagolható. Az alezredes arra figyelmeztetett, hogy mindig kijelölt átkelőhelyen, vagy forgalomirányító lámpával ellátott kereszteződésben célszerű átkelni. Különösen fontos, hogy a gyalogosok egyértelműen jelezzék szándékukat, például szemkontaktussal a sofőr felé, és soha ne vegyék magától értetődőnek az elsőbbségüket. A lelépés előtt mindig győződjenek meg arról, hogy biztonságosan átkelhetnek az úttesten.
