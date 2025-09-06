szeptember 6., szombat

Javaslattal állt elő az egyik lakos

25 perce

Ismeretlenek nyitogatják az autók ajtajait és tanksapkáit Cegléden, megvan a titok nyitja?

Az autókat vették célba Cegléden. Gyanús esetekről számoltak be a Teleki utcából, ahol egy helybéli szerint több jármű ajtaját és tanknyílását is ismeretlenek nyitogatták. Úgy véli, a kamerás autók felvételei segíthetnek kideríteni, kik állhatnak az ügy mögött.

Szoljon.hu

Gyanús esetekről számolt be egy illető a napokban a Cegléd és környéke sebességmérés és útinform csoportban. A posztoló reggel több furcsaságot is észlelt.

Gyanús esetek borzolták a kedélyeket a Teleki utcában.
Gyanús esetek borzolták a kedélyeket a Teleki utcában
Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock.com

Gyanús esetekre hívta fel a figyelmet egy ceglédi

A helybéli elmondása szerint, szerdán hajnalban egyes személy, vagy esetlegesen személyek az utcában parkoló autókat vették célba. Úgy véli, hogy a járművek ajtajait nyitogatták, majd később már a tankajtókat is.

– Most reggel nyolc autót számoltam, aminek nyitva volt a tankajtaja – írta bejegyzésében. Hozzátette: bár reméli, hogy csupán gyermekek szórakoznak, de félő, hogy a tettesek már tovább mentek az ajtók nyitogatásánál, és véleménye szerint elképzelhető, hogy az üzemanyagot akarták leszívni a gépjárművekből. A posztoló szerint az autók kamerái segíthetnének megfejteni, ki állhat a történések mögött.

Az eset kapcsán hírportálunk megkereste a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is. Amint kérdéseinkre válaszolnak, olvasóinkat tájékoztatjuk.

 

