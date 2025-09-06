25 perce
Ismeretlenek nyitogatják az autók ajtajait és tanksapkáit Cegléden, megvan a titok nyitja?
Az autókat vették célba Cegléden. Gyanús esetekről számoltak be a Teleki utcából, ahol egy helybéli szerint több jármű ajtaját és tanknyílását is ismeretlenek nyitogatták. Úgy véli, a kamerás autók felvételei segíthetnek kideríteni, kik állhatnak az ügy mögött.
Gyanús esetekről számolt be egy illető a napokban a Cegléd és környéke sebességmérés és útinform csoportban. A posztoló reggel több furcsaságot is észlelt.
Gyanús esetekre hívta fel a figyelmet egy ceglédi
A helybéli elmondása szerint, szerdán hajnalban egyes személy, vagy esetlegesen személyek az utcában parkoló autókat vették célba. Úgy véli, hogy a járművek ajtajait nyitogatták, majd később már a tankajtókat is.
– Most reggel nyolc autót számoltam, aminek nyitva volt a tankajtaja – írta bejegyzésében. Hozzátette: bár reméli, hogy csupán gyermekek szórakoznak, de félő, hogy a tettesek már tovább mentek az ajtók nyitogatásánál, és véleménye szerint elképzelhető, hogy az üzemanyagot akarták leszívni a gépjárművekből. A posztoló szerint az autók kamerái segíthetnének megfejteni, ki állhat a történések mögött.
Az eset kapcsán hírportálunk megkereste a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is. Amint kérdéseinkre válaszolnak, olvasóinkat tájékoztatjuk.
Az egész országot megrázta: így támadt a mentősökre a férfi, akinek a testvére bajban volt
Magabiztosan sétált be egy hotel udvarába, majd el is vitt onnan valamit