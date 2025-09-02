Egy kislány megölésével gyanúsítják, a rendőrök nagy erőkkel keresik a kalocsai férfit

Ahogy korábban a Baon beszámolt a drámai eseményről, a rendőrség egy 22 hónapos eltűnt kislány után kezdte meg a nyomozást hétfőn, a nagyszabású kutatáshoz rendőrök, polgárőrök, speciális mentőegységek és civilek is csatlakoztak, akik a települést és annak környékét kutatták át. Sajnos a kutatás tragédiába fordult, ugyanis a kis Hannát holtan találták. A rendőrség emberölés miatt indított nyomozást, és úgy tűnik megvan a gyermekgyilkosság gyanúsítottja.

Holtan találták a 22 hónapos Hannát, a rendőrség gyermekgyilkosság miatt körözi a gyanúsítottat

Fotó: Pozsgai Ákos / Forrás: Baon.hu

Elfogatóparancsot adtak ki a gyermekgyilkosság gyanúsítottja ellen

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztálya szeptember 1-jén elfogatóparancsot adott ki Jakab Dávid ellen, akit a kislány megölésével gyanúsítanak – írta a Baon.hu, ahol a körözött személy fotóját is közzé tették, hogy mielőbb megtalálhassa a rendőrség a férfit.

A körözött személy adatai Név: Jakab Dávid Születési hely, idő: Kalocsa, 2000. 10.20. Állampolgárság: magyar

A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a férfit, azonnal értesítse őket vagy hívja a 112-es segélyhívót.

Elérhetőségek:

Cím: 6000 Kecskemét, Batthyány utca 14.

Tel: +36(76)513-300