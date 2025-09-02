szeptember 2., kedd

Elfogatóparancs

54 perce

Egy kislány megölésével gyanúsítják, a rendőrök nagy erőkkel keresik a kalocsai férfit

Címkék#gyermekgyilkosság#körözés#rendőrség#elfogatóparancs

Szörnyű tragédia sújtotta Miskét, holtan találták a 22 hónapos kis Hannát, akit a rendőrök eddig nagy erőkkel keresett. A gyermekgyilkossággal gyanúsított kalocsai születésű férfi ellen most elfogatóparancsot adott ki a rendőrség.

Szoljon.hu

Ahogy korábban a Baon beszámolt a drámai eseményről, a rendőrség egy 22 hónapos eltűnt kislány után kezdte meg a nyomozást hétfőn, a nagyszabású kutatáshoz rendőrök, polgárőrök, speciális mentőegységek és civilek is csatlakoztak, akik a települést és annak környékét kutatták át. Sajnos a kutatás tragédiába fordult, ugyanis a kis Hannát holtan találták. A rendőrség emberölés miatt indított nyomozást, és úgy tűnik megvan a gyermekgyilkosság gyanúsítottja. 

Gyermekgyilkosság miatt köröznek egy kalocsai férfit
Holtan találták a 22 hónapos Hannát, a rendőrség gyermekgyilkosság miatt körözi a gyanúsítottat
Fotó: Pozsgai Ákos / Forrás: Baon.hu

Elfogatóparancsot adtak ki a gyermekgyilkosság gyanúsítottja ellen

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztálya szeptember 1-jén elfogatóparancsot adott ki Jakab Dávid ellen, akit a kislány megölésével gyanúsítanak – írta a Baon.hu, ahol a körözött személy fotóját is közzé tették, hogy mielőbb megtalálhassa a rendőrség a férfit.

A körözött személy adatai

 

Név: Jakab Dávid

Születési hely, idő: Kalocsa, 2000. 10.20.

Állampolgárság: magyar

A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a férfit, azonnal értesítse őket vagy hívja a 112-es segélyhívót.

Elérhetőségek:

Cím: 6000 Kecskemét, Batthyány utca 14.

Tel: +36(76)513-300

 

