54 perce
Egy kislány megölésével gyanúsítják, a rendőrök nagy erőkkel keresik a kalocsai férfit
Szörnyű tragédia sújtotta Miskét, holtan találták a 22 hónapos kis Hannát, akit a rendőrök eddig nagy erőkkel keresett. A gyermekgyilkossággal gyanúsított kalocsai születésű férfi ellen most elfogatóparancsot adott ki a rendőrség.
Ahogy korábban a Baon beszámolt a drámai eseményről, a rendőrség egy 22 hónapos eltűnt kislány után kezdte meg a nyomozást hétfőn, a nagyszabású kutatáshoz rendőrök, polgárőrök, speciális mentőegységek és civilek is csatlakoztak, akik a települést és annak környékét kutatták át. Sajnos a kutatás tragédiába fordult, ugyanis a kis Hannát holtan találták. A rendőrség emberölés miatt indított nyomozást, és úgy tűnik megvan a gyermekgyilkosság gyanúsítottja.
Elfogatóparancsot adtak ki a gyermekgyilkosság gyanúsítottja ellen
A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztálya szeptember 1-jén elfogatóparancsot adott ki Jakab Dávid ellen, akit a kislány megölésével gyanúsítanak – írta a Baon.hu, ahol a körözött személy fotóját is közzé tették, hogy mielőbb megtalálhassa a rendőrség a férfit.
A körözött személy adatai
Név: Jakab Dávid
Születési hely, idő: Kalocsa, 2000. 10.20.
Állampolgárság: magyar
A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a férfit, azonnal értesítse őket vagy hívja a 112-es segélyhívót.
Elérhetőségek:
Cím: 6000 Kecskemét, Batthyány utca 14.
Tel: +36(76)513-300
