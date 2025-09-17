2 órája
Elhunyt egy idős férfi a súlyos balesetben Jászberénynél
Többen is megsérültek a ma délelőtti balesetben, egyikük életét azonban már nem lehetett megmenteni.
Halálos baleset történt ma délelőtt a 32-es főúton Jászberénynél – tájékoztatott a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság.
Ahogy hírportálunk arról korábban beszámoltunk, 9 óra után néhány perccel egy nyerges vontató és egy személyautó ütközött össze a Jászberényt elkerülő úton. A tűzoltók feszítővágók segítségével két utast ki tudtak szabadítani az autóból, egy 60 év körüli nőt súlyos, egy 40 év körüli férfit pedig könnyű sérülésekkel szállították kórházba.
Azonban az Ország Mentőszolgálat arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy a baleset következtében egy 80 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.
