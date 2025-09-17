Elhunyt egy idős férfi a súlyos balesetben Jászberénynél

Halálos baleset történt ma délelőtt a 32-es főúton Jászberénynél – tájékoztatott a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság.

Halálos baleset Jászberénynél: feszítővágóval mentették ki a sérülteket

Fotó: Illusztráció / Kovács Liliána (MW archív)

Ahogy hírportálunk arról korábban beszámoltunk, 9 óra után néhány perccel egy nyerges vontató és egy személyautó ütközött össze a Jászberényt elkerülő úton. A tűzoltók feszítővágók segítségével két utast ki tudtak szabadítani az autóból, egy 60 év körüli nőt súlyos, egy 40 év körüli férfit pedig könnyű sérülésekkel szállították kórházba.

Azonban az Ország Mentőszolgálat arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy a baleset következtében egy 80 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.