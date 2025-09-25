Felismerhetetlenségig összeroncsolódott az autó – sokkoló fotók a két áldozatot követelő baleset helyszínéről

Mint arról hírportálunkon is beszámoltunk, súlyos baleset történt csütörtök reggel Kisújszállás és Karcag között. Sokkoló fotók érkeztek a halálos baleset helyszínéről!

Hiába a tűzoltók áldozatos munkája, sajnos emberéleteket követelt a halálos baleset a 4-es főúton

Fotó: Daróczi Erzsébet

Két áldozatot követelt a halálos baleset

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint egy személygépkocsi közlekedett szeptember 25-én, csütörtökön 6 óra 56 órakor a 4-es főúton, Debrecen irányából Kisújszállás felé. A 158. kilométerszelvényben előzésbe kezdett, áttért a menetiránya szerinti bal oldali sávba, ahol frontálisan ütközött a szemből érkező tehergépkocsival. A baleset következtében a személyautó sofőrje és 42 éves utasa olyan súlyos sérülést szenvedtek, hogy a helyszínen életüket vesztették, míg a teherautó sofőrje – az elsődleges orvosi vélemény szerint – nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.

Mindezt az Országos Mentőszolgálat sajtóosztálya is megerősítette, Udvardi-Lakos Luca kommunikációs munkatárs arról számolt be hírportálunknak, hogy a helyszínről egy férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaik kórházba, míg két ember a baleset következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy sajnos a helyszínen életét vesztette.

A rendőrség hozzátette: vizsgálják a baleset körülményeit.

Feszítővágóval próbálták kiszabadítani őket

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi tájékoztatása szerint a személyautó két utasa a járműbe szorult a baleset következtében, kiszabadításukat a karcagi hivatásos tűzoltók feszítővágóval kezdték meg.