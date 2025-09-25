1 órája
Felismerhetetlenségig összeroncsolódott az autó – sokkoló fotók a két áldozatot követelő baleset helyszínéről
Tragédia a 4-es főúton, Kisújszállás és Karcag között: egy személyautó frontálisan ütközött egy szemből érkező tehergépkocsival, a karambolt az autó sofőrje és utasa sem élte túl. Helyszíni beszámoló a halálos baleset helyszínéről!
Mint arról hírportálunkon is beszámoltunk, súlyos baleset történt csütörtök reggel Kisújszállás és Karcag között. Sokkoló fotók érkeztek a halálos baleset helyszínéről!
Két áldozatot követelt a halálos baleset
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint egy személygépkocsi közlekedett szeptember 25-én, csütörtökön 6 óra 56 órakor a 4-es főúton, Debrecen irányából Kisújszállás felé. A 158. kilométerszelvényben előzésbe kezdett, áttért a menetiránya szerinti bal oldali sávba, ahol frontálisan ütközött a szemből érkező tehergépkocsival. A baleset következtében a személyautó sofőrje és 42 éves utasa olyan súlyos sérülést szenvedtek, hogy a helyszínen életüket vesztették, míg a teherautó sofőrje – az elsődleges orvosi vélemény szerint – nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.
Mindezt az Országos Mentőszolgálat sajtóosztálya is megerősítette, Udvardi-Lakos Luca kommunikációs munkatárs arról számolt be hírportálunknak, hogy a helyszínről egy férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaik kórházba, míg két ember a baleset következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy sajnos a helyszínen életét vesztette.
A rendőrség hozzátette: vizsgálják a baleset körülményeit.
Feszítővágóval próbálták kiszabadítani őket
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi tájékoztatása szerint a személyautó két utasa a járműbe szorult a baleset következtében, kiszabadításukat a karcagi hivatásos tűzoltók feszítővágóval kezdték meg.
Halálos baleset történt Karcagi – mutatjuk a helyszíni fotókatFotók: Daróczi Erzsébet
Hatalmas torlódást, káoszt okozott a baleset
A baleset után teljes útzárat léptettek érvénybe az érintett szakaszon, a forgalmat elterelik. Tudósítónk szerint a reggeli baleset megbénította nemcsak 4-es főút forgalmát, hanem Karcag egyes útszakaszait is. A baleset a Karcaghoz tartozó magyarkai határrész és a karcagi felüljáró közötti területen, a halastó vonalában történt. A több órás teljes útzár alatt rendőri irányítással a 4-es főúton Kisújszállás felől érkezőket a felüljárón át beterelték Karcagra a Kisújszállási útra, ahonnan a magyarkai bekötőútnál tudtak visszamenni a főútra. Aki nem volt ismerős ezen a szakaszon, az a Kisújszállási úton betért a városba, és a Vasút, Püspökladányi utcákon próbált kitalálni a főútra, így időközönként 8-10 kamion, autó is haladt egymás után a belvárosban. A Karcag felől Kisújszállás felé tartókat a rendőri irányítás szintén a magyarkai bekötőúton át terelte vissza a 4-es főútra, így a Kisújszállási út ezen szakaszán mindkét irányban hatalmas kocsisor torlódott fel, hiszen a kamionok, teherautók, nehezen tudtak kikanyarodni a szűk bekötő útról, és az időközben eleredő eső sem segítette az autósokat a közlekedésben.
Tudósítónk azt tapasztalta, hogy a közlekedők viszonylag türelmesek voltak és a kerékpáros forgalomban résztvevők is figyelmesebben közlekedtek a kamionok és autók hosszú sorát látva.
