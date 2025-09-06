szeptember 6., szombat

Emberöléshez sietett minden hatóság, a helyszínen derült ki, mit tett egy 15 éves fiú

Súlyos következménye lett egy 15 éves jászapáti fiú „tréfájának”: emberölésről tett valótlan bejelentést a segélyhívón, ami miatt több hatóság is feleslegesen vonult a helyszínre. Az ügyben most a bíróság dönt majd.

A Szolnoki Járási Ügyészség vádat emelt egy 15 éves fiatallal szemben hatóság félrevezetésének vétsége miatt. A vádirat szerint a fiú idén február 19-én délelőtt, az egyik jászapáti általános iskolában elkérte egy osztálytársnője mobiltelefonját, majd a 112-es segélyhívó számot tárcsázta.

Close up of hands of teen boy in white sweater texting on phone.
Bíróság előtt kell felelnie az általa gyerekes csínynek gondolt bűncselekmény miatt 
Fotó: Gettyimages.com / Forrás:  Illusztráció

A hívás során hamis néven mutatkozott be, és azt állította, hogy Jászapátin az utcán ismeretlenek baltával agyonvertek egy „Feri” nevű férfit. A bejelentést a fiú szándékosan tette, abban a hitben, hogy ezzel szórakoztatja társait – közölte hírportálunkkal a Szolnoki Járási Ügyészség.

A riasztás nyomán a rendőrség, a mentők és a katasztrófavédelem is a megjelölt helyszínre vonult, ahol azonban hamar kiderült, hogy az eset kitaláció volt.

Az ügyészség indítványa szerint a fiatalt próbára bocsátás és pártfogó felügyelet alá helyezhetik. A döntést a Jászberényi Járásbíróság hozza majd meg.

Fontos hangsúlyozni: a hasonló, „csínyként” kezelt fals bejelentések büntetőjogi kategóriát képeznek. A törvény szerint ugyanis aki szándékosan valótlan bejelentést tesz a hatóságoknál, két évig terjedő szabadságvesztéssel is sújtható.

 

