Emberöléshez sietett minden hatóság, a helyszínen derült ki, mit tett egy 15 éves fiú

A Szolnoki Járási Ügyészség vádat emelt egy 15 éves fiatallal szemben hatóság félrevezetésének vétsége miatt. A vádirat szerint a fiú idén február 19-én délelőtt, az egyik jászapáti általános iskolában elkérte egy osztálytársnője mobiltelefonját, majd a 112-es segélyhívó számot tárcsázta.

Bíróság előtt kell felelnie az általa gyerekes csínynek gondolt bűncselekmény miatt

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

A hívás során hamis néven mutatkozott be, és azt állította, hogy Jászapátin az utcán ismeretlenek baltával agyonvertek egy „Feri” nevű férfit. A bejelentést a fiú szándékosan tette, abban a hitben, hogy ezzel szórakoztatja társait – közölte hírportálunkkal a Szolnoki Járási Ügyészség.

A riasztás nyomán a rendőrség, a mentők és a katasztrófavédelem is a megjelölt helyszínre vonult, ahol azonban hamar kiderült, hogy az eset kitaláció volt.

Az ügyészség indítványa szerint a fiatalt próbára bocsátás és pártfogó felügyelet alá helyezhetik. A döntést a Jászberényi Járásbíróság hozza majd meg.

Fontos hangsúlyozni: a hasonló, „csínyként” kezelt fals bejelentések büntetőjogi kategóriát képeznek. A törvény szerint ugyanis aki szándékosan valótlan bejelentést tesz a hatóságoknál, két évig terjedő szabadságvesztéssel is sújtható.