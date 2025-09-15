szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mezőtúr

1 órája

Más autó rendszámával furikázott, így bukott le a csaló sofőr

Címkék#Kihallgatás#rendszám#rendőrség

Nem számolt tettének következményeivel a mezőtúri férfi.

Szoljon.hu
Más autó rendszámával furikázott, így bukott le a csaló sofőr

Mezőtúron állítottak meg a rendőrök egy személyautót a napokban, amelyet egy helyi férfi vezetett. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a járműre egy másik autó rendszámát szerelte fel, és így vett részt a forgalomban.

A 46 éves sofőrt a rendőrkapitányságra vitték, ahol egyedi azonosítójellel visszaélés bűntett gyanúja miatt kihallgatták – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőrkapitányság.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu