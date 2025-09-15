Mezőtúr
Más autó rendszámával furikázott, így bukott le a csaló sofőr
Nem számolt tettének következményeivel a mezőtúri férfi.
Mezőtúron állítottak meg a rendőrök egy személyautót a napokban, amelyet egy helyi férfi vezetett. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a járműre egy másik autó rendszámát szerelte fel, és így vett részt a forgalomban.
A 46 éves sofőrt a rendőrkapitányságra vitték, ahol egyedi azonosítójellel visszaélés bűntett gyanúja miatt kihallgatták – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőrkapitányság.
