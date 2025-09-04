szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Idegen hang szólt a telefonba

56 perce

Napok óta nem találják a kisúji családapát, aki komoly életveszélyben lehet

Címkék#Karcagi Rendőrkapitányság#nyom#Horváth Béla#életveszély

Vasárnap délután nyoma veszett egy 52 éves kisújszállási családapának. A rendőrség cellaadatok alapján jelölt ki keresési körzeteket, a kutyás egységek is dolgoznak. Minden perc számít.

Szoljon.hu

A család és a hatóságok Horváth Bélát keresik, aki a beszámolók szerint vasárnap késő délután tűnt el Kisújszállásról. Hozzátartozói azt írják, nem ad életjelet magáról, állapota miatt sürgős orvosi ellátásra is szüksége lehet. A mobiltelefonja először ki volt kapcsolva, majd egy idegen vette fel, ezután a készülék a Móricz tanyák térségében jelzett.

Horváth Béla
Forrás:  Police.hu

A Karcagi Rendőrkapitányság körözést rendelt el. A keresésbe mentőkutyás csapat is bekapcsolódott, a rendőrség a cellainformációkat felhasználva jelölte ki a bejárandó területeket. A család és a hatóságok kérik a környéken élőket, hogy figyeljenek minden apró jelre és ne halogassák a bejelentést, ha bármit láttak vagy hallottak.

A hozzátartozók leírást is adtak a férfiról. Eltűnésekor szürke pólót, fehér baseball sapkát viselt, nála volt egy kistáska. A család kiemeli, hogy az érintett cukorbeteg és inzulinra szorul, ezért különösen nagy a baj, ha hosszabb ideig ellátás nélkül marad.

A rendőrség kéri, hogy aki bármit tud a férfi jelenlegi tartózkodási helyéről vagy az eltűnés körülményeiről, azonnal hívja a 107 vagy a 112 segélyhívót. Bejelentés tehető a Telefontanú zöldszámán is 06 80 555 111. A Karcagi Rendőrkapitányság ügyelete elérhető a 06 59 500 250 számon. A család közvetlen elérhetősége 06 70 791 8919.

Kisújszállás és a környező települések lakóit kérik, nézzenek körül a mellékutcákban, vasúti és külterületi szakaszokon, tanyás részeken. Ha autóznak, figyeljenek az út menti pihenőkre és a csatornapartokra is. Egy gyors jelzés most életeket menthet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu