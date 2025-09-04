Napok óta nem találják a kisúji családapát, aki komoly életveszélyben lehet

A család és a hatóságok Horváth Bélát keresik, aki a beszámolók szerint vasárnap késő délután tűnt el Kisújszállásról. Hozzátartozói azt írják, nem ad életjelet magáról, állapota miatt sürgős orvosi ellátásra is szüksége lehet. A mobiltelefonja először ki volt kapcsolva, majd egy idegen vette fel, ezután a készülék a Móricz tanyák térségében jelzett.

Horváth Béla

Forrás: Police.hu

A Karcagi Rendőrkapitányság körözést rendelt el. A keresésbe mentőkutyás csapat is bekapcsolódott, a rendőrség a cellainformációkat felhasználva jelölte ki a bejárandó területeket. A család és a hatóságok kérik a környéken élőket, hogy figyeljenek minden apró jelre és ne halogassák a bejelentést, ha bármit láttak vagy hallottak.

A hozzátartozók leírást is adtak a férfiról. Eltűnésekor szürke pólót, fehér baseball sapkát viselt, nála volt egy kistáska. A család kiemeli, hogy az érintett cukorbeteg és inzulinra szorul, ezért különösen nagy a baj, ha hosszabb ideig ellátás nélkül marad.

A rendőrség kéri, hogy aki bármit tud a férfi jelenlegi tartózkodási helyéről vagy az eltűnés körülményeiről, azonnal hívja a 107 vagy a 112 segélyhívót. Bejelentés tehető a Telefontanú zöldszámán is 06 80 555 111. A Karcagi Rendőrkapitányság ügyelete elérhető a 06 59 500 250 számon. A család közvetlen elérhetősége 06 70 791 8919.

Kisújszállás és a környező települések lakóit kérik, nézzenek körül a mellékutcákban, vasúti és külterületi szakaszokon, tanyás részeken. Ha autóznak, figyeljenek az út menti pihenőkre és a csatornapartokra is. Egy gyors jelzés most életeket menthet.