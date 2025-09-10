1 órája
Holnap nem minden úgy alakul, ahogy megszoktuk, érdemes felkészülni
Elsőfokú riasztást adtak ki térségünkre. Az előrejelzések szerint az időjárás csütörtökön ismét változékony lesz.
A csütörtöki előrejelzés szerint a Jászkunságot is érinti az a zivatarzóna, mely miatt már elsőfokú figyelmeztetést adott ki a HungaroMet. Az időjárás percről-percre változhat térségünkben.
Változékony időjárásra számíthatunk a nap folyamán
A kora délelőtti órákban még borongós, esős időre készülhetünk, de a csapadék fokozatosan elvonul. A térségben elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok, különösen délután, amelyet heves villámlás és erős széllökések is kísérhetnek. A napi legmagasabb hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul.Az időjárás változékonysága miatt a szakemberek arra figyelmeztetnek mindenkit, hogy kövessék figyelemmel az előrejelzéseket és lehetőség szerint kerüljék a szabadtéri tevékenységeket a legaktívabb órákban.