1 órája
Több oka is volt menekülni annak a fiatal sofőrnek, akit Tiszafüreden igazoltattak a rendőrök
Jogosítvány nélkül ült volán mögé egy tiszaeszlári fiatal Tiszafüreden, de ezzel nem ért véget a történet.
Egy tiszaeszlári lakos személyautóval közlekedett Tiszafüreden, az Örvényi úton szeptember 11-én, amikor rendőrök ellenőrizték. A rendőrök rájöttek, hogy a sofőrt a Nyíregyházi Járásbíróság 2026. május 14-ig eltiltotta a járművezetéstől.
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a 20 éves férfit előállították a rendőrkapitányságra, ahol járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétség miatt gyanúsítottként kihallgatták. Az is kiderült, hogy a fiatalt szabálysértési elzárás miatt körözték, így a kihallgatást követően büntetés-végrehajtási intézetbe kísérték.
