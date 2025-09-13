szeptember 13., szombat

Volt mitől félnie

1 órája

Több oka is volt menekülni annak a fiatal sofőrnek, akit Tiszafüreden igazoltattak a rendőrök

Jogosítvány nélkül ült volán mögé egy tiszaeszlári fiatal Tiszafüreden, de ezzel nem ért véget a történet.

Szoljon.hu

Egy tiszaeszlári lakos személyautóval közlekedett Tiszafüreden, az Örvényi úton szeptember 11-én, amikor rendőrök ellenőrizték. A rendőrök rájöttek, hogy a sofőrt a Nyíregyházi Járásbíróság 2026. május 14-ig eltiltotta a járművezetéstől. 

Pulled over by the Police
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Getty Images

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a 20 éves férfit előállították a rendőrkapitányságra, ahol járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétség miatt gyanúsítottként kihallgatták. Az is kiderült, hogy a fiatalt szabálysértési elzárás miatt körözték, így a kihallgatást követően büntetés-végrehajtási intézetbe kísérték.

 

