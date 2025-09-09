szeptember 9., kedd

Csalás

1 órája

Hihetetlen nyereményekkel csábítanak – figyelj, ha a Deichmann nevében keresnek meg!

Címkék#nyereményjáték#Deichmann#internetes csalás

Az internetes csalás elérte az egyik legnagyobb cipőáruházat is. Mindenki legyen óvatos, ha hatalmas nyereményeket ígérnek!

Szoljon.hu

Az internetes csalás végeláthatatlan tárházába újabb cég került be. Most a sokak által kedvelt Deichmann áruház nevében érkeznek csaló ajánlatok.

a Deichmannt is elérte az internetes csalás
Internetes csalás: most a Deichmann nevével élnek vissza
Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

A cég hírlevelében is jelzi, hogy a közösségi médiában és hamis webáruházakban a bolt nevével visszaélve hirdetnek olyan nyereményjátékokat és kedvezményakciókat, amelyek nem valódiak. Mint írják, készpénzt, utalványokat és nyereményautót ígérnek megosztásért cserébe.

A vállalat felhívja mindenki figyelmét, hogy ezek nem valódi ajánlatok, és kérik a vásárlókat, ne dőljetek be!

De hogy különböztessük meg a csalást és a valódi akciót?

A cég kihangsúlyozza, minden akciót és nyereményjátékot kizárólag a kék pipával jelölt, hivatalos Facebook és Instagram oldalukon, emellett az online shop-ban találnak meg a vásárlók. 

Ingyenes csomagokat ígérnek, de adatokért cserébe: ez is internetes csalás

Nyáron a Temu csaló hirdetéseiről írtunk, amikor is ingyen csomagokat ígértek egy rövid kérdőív kitöltéséért cserébe. A rendőrség akkor is felhívta a figyelmet, hogy ilyenkor a szállítási vagy kezelési díj fejében elkérik a bankkártyaadatokat, ezután pedig könnyedén hozzáférhetnek bankszámlánkhoz.

Hogy milyen jelekre érdemes figyelni, hogy ne váljunk áldozattá, azt korábbi cikkünkben megtalálják.

 

