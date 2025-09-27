1 órája
Többször átfordult az autó, csodával határos módon sértetlenül megúszta
Ittasan ült a volán mögé, végül balesetet szenvedett egy körforgalomban. A csömöri férfi ellen most vádat nyújtott be az ügyészség.
Egy 27 éves férfi ellen nyújtott be vádiratot a Jászberényi Járási Ügyészség. A vád szerint a férfi ittasan ült volán mögé – értesítette hírportálunkat a Szolnoki Járási Ügyészség.
Mint kiderült, a csömöri férfi idén május 10-én az éjszakai órákban Jászfényszaru külterületén közepes fokú ittas állapotban vezette édesanyja autóját, amikor egy körforgalomba próbált behajtani, de a jármű megcsúszott, majd többszöri átfordulás után a jobb oldali árokban végezte. Az esetet a sofőr sérülések nélkül megúszta, az autóban viszont anyagi kár keletkezett.
Az ügyészség vádiratában pénzbüntetés és járművezetéstől eltiltás kiszabására tett indítványt. Az ügyben a Jászberényi Járásbíróság hoz majd döntést.
