Többször átfordult az autó, csodával határos módon sértetlenül megúszta

Egy 27 éves férfi ellen nyújtott be vádiratot a Jászberényi Járási Ügyészség. A vád szerint a férfi ittasan ült volán mögé – értesítette hírportálunkat a Szolnoki Járási Ügyészség.

Felborulva, összetörve végezte az autó, melyet ittasan vezetett a csömöri férfi

Forrás: Szolnok Járási Ügyészség / a képet az ügyben eljáró nyomozó hatóság készítette

Mint kiderült, a csömöri férfi idén május 10-én az éjszakai órákban Jászfényszaru külterületén közepes fokú ittas állapotban vezette édesanyja autóját, amikor egy körforgalomba próbált behajtani, de a jármű megcsúszott, majd többszöri átfordulás után a jobb oldali árokban végezte. Az esetet a sofőr sérülések nélkül megúszta, az autóban viszont anyagi kár keletkezett.

Az ügyészség vádiratában pénzbüntetés és járművezetéstől eltiltás kiszabására tett indítványt. Az ügyben a Jászberényi Járásbíróság hoz majd döntést.