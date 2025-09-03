Újabb ittas vezetőket fogtak el a jászkunsági rendőrök

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint illetékességi területén az elmúlt 24 órában két személyi sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrök tudomására, továbbá két ittas járművezetővel szemben intézkedtek és egy személyt fogtak el az ellene érvényben lévő körözés alapján.

Ittas vezetőket igazoltattak a rendőrök Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció