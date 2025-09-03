Statisztika
1 órája
Újabb ittas vezetőket fogtak el a jászkunsági rendőrök
Az elmúlt 24 órában történt.
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint illetékességi területén az elmúlt 24 órában két személyi sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrök tudomására, továbbá két ittas járművezetővel szemben intézkedtek és egy személyt fogtak el az ellene érvényben lévő körözés alapján.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre