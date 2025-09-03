Dupla szabályszegés Jászapátin: ittasan és jogsi nélkül ült volán mögé egy férfi

A Jászapáti belterületén járőröző rendőrök szeptember 2-án délután állítottak meg egy személygépkocsit, amelyet egy 64 éves helyi férfi vezetett. A rutinellenőrzés hamar fordulatot vett, ugyanis az alkoholszonda azonnal kimutatta, hogy a sofőr nem józanul ült volán mögé – közölte hírportálunkkal a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A férfit az egyenruhások további mintavételre előállították, ahol megállapították, közepes fokú alkoholos befolyásoltság alatt vezette autóját. Mintha mindez nem lett volna elég, kiderült az is, hogy a járművezetőnek egyáltalán nincs érvényes jogosítványa.

Az esetnek komoly következményei lettek. A férfit meghallgatását követően szabálysértési őrizetbe vették, ellene pedig járművezetés ittas állapotban vétség miatt büntetőeljárás indult.