Balesetveszély

Dupla szabályszegés Jászapátin: ittasan és jogsi nélkül ült volán mögé egy férfi

Nem mindennapi esetre bukkantak a rendőrök Jászapátin szeptember 2-án délután. Egy 64 éves helyi sofőrt igazoltattak, akinél nemcsak az alkoholszonda jelzett pozitívat, de még vezetői engedélye sem volt.

Forrás: Illusztráció

Fotó: Gettyimages.com

A Jászapáti belterületén járőröző rendőrök szeptember 2-án délután állítottak meg egy személygépkocsit, amelyet egy 64 éves helyi férfi vezetett. A rutinellenőrzés hamar fordulatot vett, ugyanis az alkoholszonda azonnal kimutatta, hogy a sofőr nem józanul ült volán mögé – közölte hírportálunkkal a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A férfit az egyenruhások további mintavételre előállították, ahol megállapították, közepes fokú alkoholos befolyásoltság alatt vezette autóját. Mintha mindez nem lett volna elég, kiderült az is, hogy a járművezetőnek egyáltalán nincs érvényes jogosítványa.

Az esetnek komoly következményei lettek. A férfit meghallgatását követően szabálysértési őrizetbe vették, ellene pedig járművezetés ittas állapotban vétség miatt büntetőeljárás indult.

 

