Karcag
1 órája
Ittas vezetésen kaptak egy férfit, felelnie kell tetteiért
Nem egyszer és nem is kétszer fújt pozitív eredményt az ittas sofőr.
Forrás: Illusztráció
Fotó: Shuterstock.com
A rendőrök szeptember 16-án éjszaka Karcagon, a Vágóhíd utcában igazoltattak egy személyautót vezető férfit. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a sofőr alkohol befolyása alatt ült a volánhoz.
A 38 éves helyi lakost előállították a rendőrkapitányságra, ahol két újabb alkoholszondás ellenőrzés is pozitív eredményt mutatott. A hatóság a férfi ellen járművezetés ittas állapotban vétsége miatt eljárást indított – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
