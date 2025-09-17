Ittas vezetésen kaptak egy férfit, felelnie kell tetteiért

A rendőrök szeptember 16-án éjszaka Karcagon, a Vágóhíd utcában igazoltattak egy személyautót vezető férfit. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a sofőr alkohol befolyása alatt ült a volánhoz.

A 38 éves helyi lakost előállították a rendőrkapitányságra, ahol két újabb alkoholszondás ellenőrzés is pozitív eredményt mutatott. A hatóság a férfi ellen járművezetés ittas állapotban vétsége miatt eljárást indított – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.