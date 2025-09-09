Háromszor fújatták meg vele – talán maga a túrkevei sofőr sem tudja, mire számított

Egy helyi férfi személyautóval közlekedett Túrkeve belterületén szeptember 8-án hajnalban, amikor rendőri ellenőrzésbe futott.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a sofőrrel szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott, ezért a 45 éves férfit előállították a rendőrőrsre, ahol további két pozitív értéket fújt. Elismerte, hogy ivott, vezetési engedélyét felfüggesztették. A Mezőtúri Rendőrkapitányság járművezetés ittas állapotban vétség miatt rendelt el nyomozást.