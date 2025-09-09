szeptember 9., kedd

Hajnalban állították meg

1 órája

Háromszor fújatták meg vele – talán maga a túrkevei sofőr sem tudja, mire számított

Címkék#sofőr#vétség#ittas vezetés#rendőrség

Hajnali ellenőrzés során bukott le egy 45 éves túrkevei férfi.

Szoljon.hu

Egy helyi férfi személyautóval közlekedett Túrkeve belterületén szeptember 8-án  hajnalban, amikor rendőri ellenőrzésbe futott. 

Ittas vezetés
Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a sofőrrel szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott, ezért a 45 éves férfit előállították a rendőrőrsre, ahol további két pozitív értéket fújt. Elismerte, hogy ivott, vezetési engedélyét felfüggesztették. A Mezőtúri Rendőrkapitányság járművezetés ittas állapotban vétség miatt rendelt el nyomozást.

 

