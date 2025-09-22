szeptember 22., hétfő

Móric névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Eljárás indult

1 órája

Fordulat a motorosbaleset helyszínén: ezt nem tudta kimagyarázni az ügy főszereplője

Címkék#rendőrségi hírek#rendőrség#közlekedési baleset

Közlekedési baleset történt Tiszafüreden vasárnap. A helyszínre azonnal kiérkeztek a rendőrök, akik érdekes dolgot állapítottak meg az eset kapcsán.

Dobos Zsófia Tünde

Szeptember 21-én, vasárnap egy újlőrincfalvai lakos hajtott motorkerékpárral  hajnalban Tiszafüreden. Útja során, amikor egy útkereszteződéshez érkezett, váratlanul megcsúszott és elesett. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság jelentése szerint a baleset következtében szerencsére csak könnyű sérüléseket szenvedett.

rendorseg_illusztracio_02
Kiderült, ittasan szállt járművére az újlőrincfalvai motoros 
Fotó: Albert Péter / Forrás:  Illusztráció / MW archív

 A helyszínre érkező rendőrök a motorossal szemben  alkoholtesztert alkalmaztak, ami pozitív értéket jelzett, ráadásul kiderült, hogy a 20 éves férfinak nincs jogosítványa – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Az orvosi ellátását követően előállították a Tiszafüredi Rendőrkapitányságra, majd meghallgatását követően szabálysértési őrizetbe vették. Ellene járművezetés ittas állapotban vétség miatt büntetőeljárás is indult.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu