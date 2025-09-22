Fordulat a motorosbaleset helyszínén: ezt nem tudta kimagyarázni az ügy főszereplője

Szeptember 21-én, vasárnap egy újlőrincfalvai lakos hajtott motorkerékpárral hajnalban Tiszafüreden. Útja során, amikor egy útkereszteződéshez érkezett, váratlanul megcsúszott és elesett. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság jelentése szerint a baleset következtében szerencsére csak könnyű sérüléseket szenvedett.

Kiderült, ittasan szállt járművére az újlőrincfalvai motoros

Fotó: Albert Péter / Forrás: Illusztráció / MW archív

A helyszínre érkező rendőrök a motorossal szemben alkoholtesztert alkalmaztak, ami pozitív értéket jelzett, ráadásul kiderült, hogy a 20 éves férfinak nincs jogosítványa – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Az orvosi ellátását követően előállították a Tiszafüredi Rendőrkapitányságra, majd meghallgatását követően szabálysértési őrizetbe vették. Ellene járművezetés ittas állapotban vétség miatt büntetőeljárás is indult.