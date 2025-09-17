1 órája
A tragikus ütközés fotói megrázók, a baleset okát a rendőrség vizsgálja – galériával
Súlyos baleset bénította meg szerda délelőtt a 32-es főutat Jászberénynél, ahol egy nyerges vontató és egy személyautó ütközött, utóbbi két utasát a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk.
Összefoglaló: a szerdai balesetben egy 80 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.
Forrás: Jászberény HTP
Ahogy arról korábban hírportálunkon már beszámoltunk, súlyos közúti baleset történt szerda délelőtt a 32-es számú főúton, Jászberény közelében. Egy rakomány nélküli nyerges vontató és egy személyautó ütközött össze, amelynek következtében a kamion az árokban állt meg, míg a személygépkocsi a tetejére borult – tájékoztatott a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Halálos baleset JászberénybenFotók: Jászberény HTP
A helyszínre riasztott jászberényi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, majd feszítővágó segítségével szabadították ki az autó két utasát. Egy 60 év körüli nőt súlyos, egy 40 év körüli férfit pedig könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.
Az Országos Mentőszolgálat ugyanakkor arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy a balesetben egy 80 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.
A tragikus ütközés körülményeit a rendőrség vizsgálja.