A tragikus ütközés fotói megrázók, a baleset okát a rendőrség vizsgálja – galériával

A helyszínre riasztott jászberényi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, majd feszítővágó segítségével szabadították ki az autó két utasát. Egy 60 év körüli nőt súlyos, egy 40 év körüli férfit pedig könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Az Országos Mentőszolgálat ugyanakkor arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy a balesetben egy 80 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

A tragikus ütközés körülményeit a rendőrség vizsgálja.