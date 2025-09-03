1 órája
Egy 12 éves fiú is ott volt a brutális gyilkosság helyszínén, nem véletlen
„Holtan találtak jászberényi otthonában egy idős embert szombat délután. A férfi testén a rendőrök bántalmazás nyomait fedezték fel” – adott ki közleményt tizenöt évvel ezelőtt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság. A jászberényi brutális emberölés nemcsak a várost, hanem az egész országot megdöbbentette – ezt az esetet idézzük most fel!
Sokkolta a helyieket a jászberényi brutális emberölés, a rendőrök forró nyomon indultak el
Forrás: Illusztráció/Shutterstock
A Jászberényi Rendőrkapitányság ügyeletére 2010. június 5-én szombat délután lakossági bejelentés érkezett, miszerint a városban holtan találtak egy idős, egyedül élő férfit a Szelei úti otthonában. A kiérkező rendőrök az elhunyt testén bántalmazás nyomaira bukkantak, így az elsődleges adatok alapján feltételezhető volt, hogy gyilkosság történt. Az ügyben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztálya indított nyomozást emberölés megalapozott gyanújával, ismeretlen tettes ellen. A főkapitányság június 8-án már sajtótájékoztatót is tartott, miután néhány nappal az emberölés után rendőrkézre került két fiatalember, egy testvérpár, akiket a jászberényi brutális emberölés elkövetésével gyanúsítottak.
– A tény az, hogy június 5-én, szombaton kora délután jászberényi lakásában egy 89 éves férfi holttestére bukkantak a kollégák – kezdte a sajtótájékoztatót Fekete Miklós alezredes, a megyei rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatója.
– A körülmények arra utaltak, hogy halálában külső személy közrehatása is történt. Forró nyomos üldözés indult, melybe a helyi kapitányság mellett a megyei bűnügyi szolgálat is beszállt. Vizsgáltuk, hogy ki az, aki a környéken élet elleni bűncselekmények miatt a látókörünkbe kerülhet. Ekkor figyeltünk fel egy helybéli társaság két tagjára, akik a gyilkosságot megelőző estén együtt tartózkodtak egy szórakozóhelyen, és ahol egyikük garázdaságot követett el. Ebből már látszott, hogy az erőszakos bűncselekmények elkövetése nem áll távol tőle – nyilatkozott szűkszavúan a bűnügyi igazgató.
Fekete Miklós hozzátette, hogy az egyik férfit a lakásáról állították elő, ahol olyan bizonyítékokat találtak, melyek alapján megalapozottan gyanúsítható a gyilkosság elkövetésével. A másikuk eközben elszökött az intézkedés elől. A két férfi helyi lakos, egyikük 22-23 év körüli, a másikuk 27 éves. A testvérpár mindössze 12 éves(!) öccsének részvétele is felmerült az ügyben, az ő szerepét még egyelőre vizsgáljuk – beszélt az esetleges harmadik elkövetőről a bűnügyi igazgató.
A tájékoztatón Vasas Károly alezredes, bűnügyi osztályvezető elmondta, a két férfit nyereségvágyból elkövetett emberöléssel gyanúsítják. Az idős férfira támadók indokolatlanul nagy brutalitással csaptak le, amit jelez a rendőrök által a helyszínen készített fotókon látható vér a falon, az ajtón és a villanykapcsolón. Az először elfogott férfi már vallomást tett, társát a sajtótájékoztató időpontjában még éppen kihallgatták. A bűnügyi osztályvezető megjegyezte, hogy a két és fél nap alatt több mint száz embert hallgattak meg, és tizennyolc tanút kérdeztek ki.
Megelőzhető lett volna a jászberényi brutális emberölés?
Teljesen megrázta a jászberényiek érzékeny lelkű lakosságát B. Sándor meggyilkolása. Halálhírére az idős ember házánál a virágok és mécsesek mellett egy felirat is megjelent, amelyben a helyiek a halálbüntetés visszaállítását követelték. A rablógyilkosság előtt Sanyi bácsihoz számtalan alkalommal betörtek már, de a nyomozóhatóságnak egyetlenegyszer sem volt elég bizonyítéka arra, hogy le is csukja a tetteseket. További borzalom volt akkortájt a B. családban, hogy az idős úr néhány utcával messzebb lakó nővére korábban ugyancsak rablógyilkosság áldozatává vált...
A gyanúsítások és a vádemelés után, 2011. október 4-én megkezdődött a büntetőper a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróságon. A vádlottak padján a jászberényi Neszűrben élő három fivér közül csupán ketten ültek, mivel a testvérek legfiatalabbika mindössze 12(!) éves volt a gyilkosság idején. A gyermekkorú D. ekkorra már állami gondozásba került…
A vádirat szerint az elkövetők „csupán” rabolni indultak Sanyi bácsihoz. A büntetett előéletű – korábban a saját apját is megkéselte már –, alacsony iskolai végzettségű, alkalmi munkákból, segélyből és lopásból élő elsőrendű vádlott, B. 2010. június 3-án készpénzre váltotta a korábbi lopásaiból származó értékeket. A könnyen jött több tízezer forintot azonban rövid időn belül elitta és eljátékgépezte – ebben segítségére voltak az öccsei is –, így 4-ére már ki is ürült a zsebe.
Hogy ki volt a felbujtó, máig nem tudni, hiszen a testvérek egymásra mutogattak ez ügyben, mindenesetre a gyilkosság éjszakáján valamelyikükben felmerült, hogy a Sanyi bácsihoz kellene betörni. Tudomásuk szerint ugyanis az idős úr Szelei úti házában több millió forint volt elrejtve. Tettükhöz kesztyűt is vásároltak, azaz a rablást eltervezték.
A vádirati tényállás szerint a fivérek az idős sértett házához érve beugrottak a kerítésen, befeszítették az ajtót. Mivel a hangokra felébredő bácsi védekezni próbált, s követelésre a pénzét sem adta a három fiatalnak, így azok megpróbálták elhallgattatni az öreget. A két nagyobbik testvér ütötte, rúgta Sanyi bácsit, majd miután az a földre esett, a padlón már csak B. vette kezelésbe. Míg az elsőrendű vádlott a sértett mellére térdelve tovább ütötte, fojtogatta őt, addig G. és D. a milliók után kutakodott a házban.
Nem teljesen tisztázódott, mennyi értéket és pénzt találtak és vittek el, mivel mindhárman másképp vallottak a történtekről. B. nem ismerte el a gyilkosság vádját – szerinte ő „csupán” összeverte és -rugdalta az öreget, és a zsákmányolt készpénz mennyiségről sem tudott sokat, mivel azt szerinte öccse kezelte. Az sem tisztázott, hogy G. mennyi pénzt talált, s vitt el, mivel ő sokáig szökésben volt, és eközben, a rá valló élettársa szerint egy közeli erdőben sok értékkel egy nagy zsákot ásott el.
A gyerek D. vallomása tűnhetett a legőszintébbnek: ő több százezer forint elrablására emlékszik, ám az a mai napig nem került elő. A rablásnak indult bűncselekményből végül emberölés lett. A vádirat szerint B. ugyanis addig szorította Sanyi bácsi torkát, s addig ütötte a testét, míg a férfi elhalálozott.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróságon 2011-ben elkezdődött büntetőügy az időközben (2012. január 1.) Szolnoki Törvényszékké átalakuló bírói tanácsa 2012. május 24-én
- nyereségvágyból elkövetett emberölés
- és társtettesként elkövetett magánlaksértés
bűntette miatt életfogytig tartó fegyházbüntetést szabott ki – a büntetés-végrehajtási intézetből már szökni is próbáló – B.-re, aki 22 év után bocsátható feltételesen szabadlábra. G.-t jelentős értékre, csoportosan, társtettesként elkövetett rablás kísérletének bűntette miatt 9 év fegyházbüntetésre ítélte. Az ügyész mindkettejük esetében súlyosbításért, a vádlottak és jogi képviselőik enyhítésért fellebbeztek, így az ügyben a Debreceni Ítélőtábla hozott jogerős határozatot.
A táblabíróság dr. Balla Lajos vezette tanácsa 2012 novemberében megváltoztatta, jogerősen súlyosbította a Szolnoki Törvényszék első fokú ítéletét. Aszerint B. többszörös visszaesőként követte el a kirívóan durva emberölést, ezért a fegyházban letöltendő, életfogytig tartó szabadságvesztés büntetésből nem 22, hanem 35 év letöltése után bocsátható feltételes szabadságra. A bíróság G. 9 éves fegyházbüntetését 12 évre súlyosbította – az indoklás szerint ezt a bűncselekményt egy korábbi bűntett elkövetése miatti felfüggesztett szabadságvesztésének ideje alatt követte el –, és részére 230 ezer forint vagyonelkobzást is elrendelt.
A három jászberényi testvér közül a két legfiatalabb már szabadlábon lehet...
